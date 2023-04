Max ficha su primer anime original: la nueva serie de Rick y Morty ya tiene fecha de estreno en la plataforma de Warner

Después de todo lo que ha pasado estos últimos meses con Justin Roiland parecía que el futuro de 'Rick y Morty' estaba un poco en la cuerda floja... Pero nada por el estilo, y la séptima temporada de la serie ya está en marcha. No solo eso, si no que también vamos a cambiar un poco de estilo con 'Rick and Morty: The Anime', que además parece que llegará antes de lo que esperábamos.

Mismas caras, diferentes lugares

Eso ha dicho HBO Max, que tendremos a los mismos Rick y Morty, pero en otro sitios diferentes. Empezando por la plataforma, porque aunque en su momento se anunció que el anime se estrenaría en Adult Swim parece que al final se irá directo a Max, la nueva plataforma de Warner tras su fusión con Discovery.

Muchos la esperábamos para 2024 y sus creadores todavía no se han querido terminar de mojar con la fecha de estreno, pero parece que 'Rick and Morty: The Anime' se estrenará este mismo año en la plataforma. Teniendo en cuenta que Max despega en Estados Unidos el próximo 23 de mayo, como pronto habría que esperarla pero la verdad es que sería mejor apuntar hacia la segunda mitad de 2023.

Ya sabemos que el anime tendrá 10 episodios, y aunque va a tocar algunos temas de la serie principal está planteado como un contenido independiente que se pueda ver en cualquier momento.

Todavía seguimos esperando el tráiler, pero sí que se ha dejado ver el primer poster oficial de 'Rick and Morty: The Anime'. Si vimos en su momento los especiales 'Rick and Morty vs. Genocider' y 'Summer Meets God (Rick Meets Evil)', el estilo no nos pillará de nuevas, y sabemos justo lo que esperábamos.

Takashi Sano, que ya dirigió los dos especiales de anime para 'Rick y Morty', se está encargando de la dirección de la serie de anime, con Telecom Animation Film desarrollando la animación.

