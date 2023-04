Max ya tiene fecha de lanzamiento: la nueva plataforma de streaming con la que Warner Bros. Discovery quiere merendarse a Netflix y Disney+ llegará muy pronto

Y lo prometido (quizás desde hace demasiado) es deuda ya que después de un año de informaciones, algunos rumores y otras declaraciones oficiales, desde Warner Bros. Discovery por fin han desvelado su estrategia de streaming para el futuro en un evento virtual al que ha podido asistir Espinof.

Una presentación en la que se ha aclarado qué pasa con HBO Max, Discovery+ (si unidas o por separado) y los canales "FAST" por los que la compañía de David Zaslav, el CEO, parece apostar. Un plan con la que buscan posicionarse como una gigante del streaming y merendarse a Disney+ y, por supuesto, a Netflix.

Un Max para tenerlos a todos

Y ese plan pasa por Max, la nueva plataforma de streaming que vendría a sustituir a HBO Max y que aterrizará el 23 de mayo en Estados Unidos, eso sí. En Latinoamérica llegará a finales de año, mientras que en Europa tendremos que esperar a principios de 2024. Después de estos mercados, se desplegará al resto del mundo.





Y, ante la duda: no, no se cargan HBO. Esta seguirá operando dentro del ecosistema gigante de Warner Bros. Discovery. "Queremos compartir esas historias con la mayor audiencia posible" ha dicho el CEO justo antes de confirmar MAX, el servicio estrella de Warner Bros.

La plataforma saldrá con el lema "The One to Watch", ya que será "la que todo el mundo tenga que ver" al tenerlo, como bien se han encargado de repetir los distintos ejecutivos, "todo". Y ese todo se concreta en los estudios de Warner Bros. Pictures, DC, HBO, WBTV y el portafolio gigante de obras de no ficción y diversos estudios de animación. El objetivo es que haya algo para cada miembro de la familia.

¿A qué precio?

De momento los precios son para Estados Unidos, donde habrá tres modalidades:

Max Ad-Lite (9.99 $/mes o 99.99 $/año): Dos dispositivos simultáneos, sin descargas, 1080p

(9.99 $/mes o 99.99 $/año): Dos dispositivos simultáneos, sin descargas, 1080p Max Ad Free (15.99$/mes o $149.99/año): igual que el anterior pero te permite hasta 30 descargas.

(15.99$/mes o $149.99/año): igual que el anterior pero te permite hasta 30 descargas. Max Ultimate Ad Free ($19.99/mes o $199.99/año): 4 dispositivos, 4K, 100 descargas offline y calidad de sonido Dolby Atmos

Como todavía no hay fecha concreta para el resto de regiones no podemos hablar de precios para Europa. Sí que parece ser que se mueven en la misma horquilla de precio que HBO Max en EEUU por lo que no se espera una subida de precios.

En elaboración

