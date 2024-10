Lo nuevo de la directora de 'A Silent Voice' ya tiene fecha de estreno en España. 'Kimi no Iro' llegará a la pantalla grande, y con cambio de nombre

Apenas se estrenó este verano en Japón, pero 'Kimi no Iro' llegó con bastante velocidad a España con su paso por el Festival de Sitges de la mano de Selecta Visión. La distribuidora confirmó hace unas semanas que había fichado lo nuevo de Naoko Yamada, la directora de 'A Silent Voice', y ahora lo que nos faltaba era saber cuándo llegaría a lo grande a los cines.

Música y mucho color

Hasta ahora nos veníamos refiriendo a la nueva película de Yamada como 'Kimi no Iro' o 'The Colors Within', pero el nombre oficial en España a partir de ahora será 'Tu Color'.

Y con el cambio de nombre, Selecta Visión también ha confirmado que podremos ver la película de anime en cines a partir del 7 de febrero de 2025. Faltan por confirmar muchos detalles del doblaje, pero siendo esta distribuidora podemos ir asumiendo que la película llegará tanto en versión original como con doblaje en castellano.

'Tu Color' por ahora tiene una pinta estupenda. Y es que además de contar con una de las mejores directoras de anime actuales, también viene animada desde Science SARU, el estudio de 'Dandadan' y 'Scott Pilgrim da el salto'. También cuenta con un guión de Reiko Yoshida, guionista de 'El amor está en el agua' y una banda sonora es de Kensuke Ushio, compositor en 'Chainsaw Man' y 'Devilman Crybaby'. Vamos, que tenemos una combinación de aúpa.

La película de anime se centra en Totsuko, quien puede ver los corazones de las personas como colores, y estos cambian dependiendo de su humor y de su personalidad. Totsuko siempre trata de hacer todo lo posible para que la gente a su alrededor siempre tengan colores brillantes, y tras conocer a un chico y una chica muy especiales los tres deciden montar un grupo de música.

