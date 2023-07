'One Piece' capítulo 1071 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Hemos tenido un pequeño parón en el anime de 'One Piece' que nos ha dejado con un tremendo cliffhanger tras el aparente desenlace del combate entre Luffy y Kaido... pero el capítulo 1071 del anime promete ser uno de los más espectaculares de la serie y Toei Animation está poniendo toda la carne en el asador para promocionarlo.

Una explosión esperadísima

El capítulo 1070 de la serie nos ha dejado con otro cliffhanger y una última imagen muy prometedora. Toei lleva anticipando la semana del Gear 5 de Luffy desde hace meses y ya ha confirmado que llega esta misma semana.

Así que si no queremos perdernos este momento histórico en el anime, vamos con el ojo puesto para no perdernos el episodio 1071 de 'One Piece' según se emita. Como cada semana, podemos seguir el anime en simulcast a través de Crunchyroll, y aquí van todos los datos relevantes sobre la emisión:

Podemos verlo el domingo 6 de agosto

En España a partir de las 11:00 am.

En México a partir de las 3:00 am.

En Colombia a partir de las 4:00 am.

En Venezuela a partir de las 5:00 am.

Podemos verlo el domingo 2 de julio 6:00 am.

El director del anime promete que van a superar todas las expectativas con este capítulo del anime y que los animadores han puesto toda la carne en el asador, además de que 'One Piece' por fin estrena un nuevo ending tras 17 años. Ahora solo nos queda ser pacientes un poquito más y disfrutar de este último tramo de la Saga del País de Wano.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los podemos ver en streaming