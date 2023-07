El Gear 5 de Luffy está más cerca que nunca en el anime: Tráiler del esperadísimo capítulo de 'One Piece', que recupera un elemento del que se olvidó hace 17 años

El verano está siendo intensito para los fans de 'One Piece' entre que el mes que viene llega por fin la serie en acción real de Netflix y las cosas en el anime están más ajustadas que nunca. La guerra por la liberación de Wano se ha ido alargando durante capítulos y capítulos y capítulos... Y aunque el anime recientemente nos ha dejado con un cliffhanger tremendo, los fans de todo el mundo están celebrando la derrota de Luffy porque saben que se nos viene encima lo bueno.

¡Cuidado, este artículo contiene spoilers sobre el manga y el anime de 'One Piece!

¡El Gear 5 en acción!

Tras la tremenda paliza que le ha metido Kaido, la Fruta del Diablo de Luffy está a puntito de despertar un nuevo nivel: el Gear 5. Este ha sido uno de los puntos de inflexión definitivos en todo 'One Piece' (tanto por la transformación de Luffy como por todo lo que va a traer), y los fans que vienen del manga están que se muerden las uñas para verlo por fin en el anime.

Como el fin de semana se ha celebrado el One Piece Day para celebrar la obra de Eiichiro Oda, y Toei Animation ha puesto toda la carne en el asador con un primer teaser del Gear 5 en movimiento.

Todavía no se ha dejado ver demasiado de la transformación, aunque queda muy claro que el nuevo color de Luffy es el blanco, y que sus poderes van a ser más ridículos y cartoon que nunca (¡ojo a las estrellitas cuando le pega un mamporro a Kaido!). Oda se inspiró muchísimo en los dibujos animados clásicos como 'Tom y Jerry' para crear esta transformación de Luffy y los responsables del anime vienen adelantando desde hace meses que la animación va a ser una absoluta barbaridad, así que las expectativas están por las nubes.

Junto con el tráiler, 'One Piece' también ha reafirmado que el Gear 5 llegará con el capítulo 1071 del anime el próximo 6 de agosto, como se venía ya anticipando. Y no será la única sorpresa del capítulo, porque también vuelven los endings al anime.

Hacía ya 17 años que 'One Piece' había eliminado las secuencias de créditos finales, y desde el que vimos en el episodio 278 allá por 2006 no se había vuelto a crear ninguno. Así que el capítulo 1071 viene pegando fuerte con un nuevo opening interpretado por SEKAI NO OWARI y también estrena un nuevo ending con el tema 'Raise' de Chili Beans.

Porque el final de Wano está cada vez más y más cerca, y Toei está tirando la casa por la ventana con 'One Piece' para tener un verano de aúpa.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los podemos ver en streaming