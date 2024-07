'One Piece' capítulo 1111 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Aunque para muchos hayan empezado ya las vacaciones de verano, en 'One Piece' las cosas no se detienen ahora que han vuelto a la rutina. Tras un pequeño parón para ponernos al día con los Emperadores del Mar, ya hemos regresado a la isla de Egghead donde están las cosas calentitas entre la Marina, el CP0 y los aliados de los Sombrero de Paja.

Más gresca, y más revelaciones

Eiichiro Oda no mintió cuando dijo que en su Saga Final iba a revelar todos los secretos que quedaban pendientes en 'One Piece'. Y en lo que llevamos en Egghead ya nos ha dejado unos cuantos bombazos de lore y el anime promete más durante las próximas semanas. Esta semana tenemos por delante el capítulo 1111 del anime semanal, y como siempre podemos seguirlo en simulcast casi según se emite en Japón.

Si no queremos esperar, la opción más rápida para ver 'One Piece' en streaming es a través de Crunchyroll, donde también está disponible la serie al completo. Y para no perdernos el capítulo según esté disponible en la plataforma, esta es la información más importante:

Podemos verlo el domingo 7 de julio.

En España a partir de las 10:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Eso sí, ya sabemos que desde el Arco de Egghead también podemos seguir el anime de 'One piece' a través de Netflix. Aunque hay que tener en cuenta que aquí los episodios tardan unos días más en llegar, así que tendremos que esperar hasta el sábado 13 de julio para ver el capítulo 1111 en esta plataforma.

