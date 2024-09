'One Piece' capítulo 1121 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Estas últimas semanas han estado bastante intensas en el anime semanal de 'One Piece', con los eventos del Reverie por fin saliendo a la luz y la presentación de Imu, el gran villano de toda la serie.

Y como las últimas semanas han sido intensitas, parece que ahora Toei Animation necesita tomarse un descanso y echar el freno con un nuevo recordatorio.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

A mirar al otro bando

Todavía no volvemos a Egghead con los Sombrero de Paja de Luffy porque esta semana en Japón se emitirá un recordatorio centrado en la Marina. Como el teaser del anime va avanzando, toca centrarse en los peces gordos de la Marina: los almirantes.

Así que esta semana no habrá capítulo nuevo y en su lugar tendremos un capítulo recopilatorio. Tendremos que esperar un poquito más para ver el capítulo 1121 de 'One Piece', pero cuando llegue el momento podremos seguirlo primero en simulcast a través de Crunchyroll. Y para no perdernos su estreno, aquí van los datos más importantes:

Podemos verlo el domingo 6 de octubre

En España a partir de las 9:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

También podemos sguir el anime de 'One Piece' a través de Netflix desde el Arco de Egghead que se estrenó en enero de 2024. Aquí la emisión va con algo más de retraso, así que para ver el capítulo 1121 tendremos que esperar al sábado 12 de octubre.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal