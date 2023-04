'Oshi no Ko' no es nada fácil de traducir: el doble significado del título del anime que arrasa esta temporada

En medio de todos los animes que se estrenan cada temporada, a veces el título nos ayuda a filtrar un poco mejor por donde empezar. Ya es un poco meme el tema de los animes isekais que básicamente te revientan la premisa con su nombre, pero también tenemos otras series que más o menos tratan de traducir el título japonés o de darle un concepto similar.

Hay veces en las que no es tan fácil traducir y directamente nos quedamos con el título original, y en el caso de 'Oshi no Ko' se pueden sacar dos significados un tanto diferentes.

¡Ojo, este artículo contiene spoilers del anime!

Mismo punto de vista, pero diferente enfoque

Ni 'Kimetsu no Yaiba' ni ninguno de los otros animes de acción que se estrenaban o volvían este mes. 'Oshi no Ko' se ha convertido en la serie más exitosa de esta primavera con su brutal retrato de la industria idol y una animación realmente bonita. Es el nuevo bombazo de Aka Akasaka, el autor de 'Kaguya-sama: Love is War', y él mismo ha admitido que el título del anime puede interpretarse de diferentes maneras.

Akasaka explicó que los dos significados se entienden tras leer el primer volumen, o tras ver el primer episodio del anime. La primera forma de leerlo sería "suki na aidoru wo osu", que significaría algo así como "apoyar a tu idol favorita". Está clarinete que esta parte se refiere al doctor Gorou Honda y a Sarina, que terminan reencarnados como los hijos de Ai Hoshino, Aquamarine y Ruby.

Ambos eran fans de Ai antes de que arrancase la historia principal, pero una vez se vuelven a nacer siguen viendo las actuaciones de la idol en la televisión y aún siendo unos bebés lo dan todo cuando la ven en directo. Porque nadie en el mundo la apoya más que ellos.

El segundo significado sería "oshiteiru aidoru no kodomo", que se traduciría como "los hijos de la idol a la que apoyas" y que nos da un título aún más claro porque directamente es la premisa del anime: dos personas que eran fans de Ai y se reencarnan como los hijos de su idol favorita.

En ambos casos, siempre podemos leer 'Oshi no Ko' desde el punto de vista de Aquamarine/Gorou y Ruby/Sarina, aunque con la primera lectura tiene más protagonismo Ai mientras que con la segunda el título añade un matiz extra porque pone más el foco en ellos.. También se podría usar como traducción más literal "los hijos de la amada idol", aunque desde luego Akasaka ya ha dejado claro que no es el único.

En cualquier caso, 'Oshi no Ko' se centra de lleno en Ai, su familia, y la dualidad de la industria idol. Y es algo que el título de la serie refleja muy bien con todos su significados, independientemente de con cuál nos queramos quedar.

En Espinof | Las series de anime más esperadas de 2023