La película de 'Solo Leveling' llega por fin esta semana, y la temporada 2 del anime calienta motores con un nuevo tráiler muy movido al ritmo de K-pop

Vamos apurando cada vez más para el regreso de 'Solo Leveling', y la verdad es que ya no queda nada. De entrada este 5 de diciembre se estrena en España 'Solo Leveling: ReAwakening', una película recopilatoria de la primera temporada que también mostrará los dos primeros capítulos de la segunda.

Y luego, en apenas un mesecito, regresa Sung Jinwoo para abrir el año con la temporada de invierno.

Vamos a por la segunda tanda

La segunda temporada de 'Solo Leveling' continuará adaptando el webtoon de DUBU sobre Sung Jinwoo, el que fuera el cazador más débil hasta que comenzase a subir de nivel a pasos agigantados (y se volviese un máquina).

'Solo Leveling' regresa en enero de 2025 para abrir el año. Y ya ha dejado ver un nuevo tráiler que va prometiendo muchísima acción y que también desvela un adelanto de su nuevo tema principal: 'ReawakeR', interpretado por LiSA y Felix de Stray Kids.

La segunda temporada lleva el subtítulo "Arise from the Shadow" y se espera que siga un ritmo similar para adaptar el webtoon, con lo que quizás llegue a adaptar hasta cinco arcos de la historia. En este caso: Red Gate Arc, Demon Castle Arc, Retesting Rank Arc, Hunters Guild Gate Arc y Return to Demon Castle Arc.

Tras esto, todavía quedarían por delante casi 100 capítulos del webtoon por adaptar, con lo que aún podríamos esperar varias temporadas más de 'Solo Leveling' e incluso alguna película, dependiendo del acelerador que quieran meterle desde A-1 Pictures.

Ahora lo que toca es estar pendientes del día concreto del estreno de la segunda temporada, a falta de que se revele oficialmente, aunque mientras tanto tenemos asegurado el simulcast en Crunchyroll.

