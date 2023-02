Piratas, superhéroes y bolas de dragón: Amazon Prime Video suma varios bombazos a su catálogo de películas de anime

Aunque normalmente pensamos más en Crunchyroll y Netflix si hablamos de ver anime en streaming, Amazon Prime Video tampoco se queda corta y tiene un catálogo bastante majo donde además de clásicos como 'Shingeki no Kyojin' y 'Naruto' podemos ver muchas películas de anime.

Ya teníamos algunos títulos de franquicias bien grandes, pero si sois fans de 'Dragon Ball', 'One Piece' y 'Boku no Hero Academia', la plataforma acaba de darnos una sorpresa ampliando su catálogo.

Haciendo las maratones de anime más largas

Desde el 29 de enero han llegado a la plataforma 'Dragon Ball Super: Broly' y 'Dragon Ball Z: La Resurrección de F'. Ambas películas son canon dentro de la continuidad del anime y en concreto además 'Broly' tiene algunas de las escenas mejores animadas que hemos podido ver en toda la franquicia.

En el terreno de los superhéroes, hasta hace nada teníamos disponibles en Prime Video las tres películas de 'Boku no Hero Academia' pero únicamente para alquilar. Pero ahora también 'Boku no Hero Academia: Dos héroes', 'Boku no Hero Academia: El despertar de los héroes' y 'Boku no Hero Academia: Misión mundial de héroes' también están directamente dentro del catálogo.

Así que si queréis ampliar un poquito más las tramas de la serie, es una buena idea recurrir a las películas para ver misiones adicionales de los estudiantes de la clase 1-A.

La otra gran novedad es que también llegan dos de las películas más recientes de 'One Piece' a la plataforma: 'One Piece: Estampida' y 'One Piece Film: Gold', que también podemos verlas como aventuras accesorias de los Sombreros de Paja.

Todas estas películas de anime que entran a Amazon Prime Video lo hacen además tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano. Depende de la película, pero en algunos casos también está disponible en doblaje en euskera y catalán.