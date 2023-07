Las primeras críticas de 'How Do You Live?' ponen por las nubes la película final de Hayao Miyazaki: "Una obra de arte madura y compleja por la que merece la pena esperar"

Después de años y años de trabajo y de una promoción casi nula que ha dejado ver un par de pósters y ya da gracias... Pues ya está aquí. Por fin se ha estrenado en Japón 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka') por todo lo alto con la segunda mejor cifra para un estreno de Studio Ghibli.

A nivel internacional todavía estamos pendientes de si habrá algún tráiler o cuándo se dejan caer las fechas de estreno, pero por lo menos ya han ido llegando las primeras reacciones a la que está llamada a ser la última película de Hayao Miyazaki.

La obra de arte definitiva

El consenso sobre 'How Do You Live?' parece ser que es una película muy madura emocionalmente, llena de fantasía y con una animación espectacular. Vamos, todo lo que podíamos esperar en este punto de Miyazaki.

"La película está llena de las obsesiones distintivas de MIyazaki, sus singularidades y sus preocupaciones temáticas", escribe Matt Schley de la BBC. "Tenemos los habituales regalos visuales, como las criaturas monas aunque espeluznantes, comida con una pinta tremenda, y vuelos que desafían a la gravedad - principalmente dibujados a mano y moviéndose con la fluidez y el sentido del peso que marcan el trabajo de un maestro animador".

Las comparaciones también acercan 'How Do You Live?' a 'El viaje de Chihiro' o 'Nicky, la aprendiz de bruja' por el viaje de madurez que tiene que pasar su protagonista. Pero aunque tenga su parte cuqui, según Emma Steen de Time Out Japan también "tiene un tono más maduro y da más momentos perturbadores que 'Ponyo", con criaturas muy inquietantes para darte pesadillas.

Steen también dijo que "el exceso de ideas a veces distrae de la narración", pero que es "una obra de arte madura y compleja por la que merece la pena esperar". Para ponernos el listón bien alto y dejarnos con los dientes largos.

Algunos críticos han señalado que en algunos momentos la historia se puede volver un tanto predecible (pero honestamente en este punto si has visto la filmografía de Miyazaki ya sabes por dónde van a ir ciertos tiros), pero es la única parte de la película que deja esa sensación.

"Lo que no es predecible es el resto. El mundo por el que viaja Mahito no se parece a nada que hayamos visto antes, incluso en otras películas similares de Miyazaki", escribe Richard Eisenbeis. "Por supuesto, la mitad de lo que hace tan poderosos los elementos de fantasía es la animación. Es verdaderamente impresionante. Cada fotograma de la película se siente como una obra de arte separada, que solo se vuelve todavía más grande cuando las unes como parte de un todo monumental. Es una película que podrías ver cien veces y todavía descubrirías algo nuevo en el fondo de cualquier escena".

How Do You Live, de Yoshino Genzaburo

'How Do You Live?' se inspira en la novela de Genzaburo Yoshino y sigue a Mahito, un chico que perdió a su madre tras los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Cuando su padre se casa con la hermana de su difunta madre y se mudan al campo, Mahito tiene muchas dificultades para aceptar su nueva vida. Entonces conoce a una garza parlante que le introduce a un mundo de fantasía y le promete que podrá ver a su madre de nuevo.

