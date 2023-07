'How Do You Live?' ya es el segundo mejor estreno de Studio Ghibli: la última película de Hayao Miyazaki desvela su sinopsis y su cambio de nombre para Occidente

Ha sido un parto larguísimo, porque Hayao Miyazaki lleva trabajando en su última película desde 2017 pero al fin 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka') ya ha visto la luz en Japón'. El director japonés salió de su enésimo retiro para dedicarle la película a su nieto, y hasta ahora Studio Ghibli se había guardado todos los detalles casi, casi bajo llave.

El misterio funcionó

El propio Miyazaki ha estado preocupado las últimas semanas, porque la gran estrategia de Ghibli estaba siendo no revelar casi imágenes ni ningún tráiler de la película. Y claro, la preocupación de que a la gente le fuera a dar igual o ni se enterase de su estreno estaba ahí.

Pues al final les ha salido redondo, porque 'How Do You Live?' ya es el segundo mejor estreno de Studio Ghibli en Japón con 1,56 mil millones de yenes (unos 11,3 millones de dólares). Solamente la supera 'El viaje de Chihiro' con 1,6 mil millones, así que en realidad se ha quedado relativamente cerquita.

Y respecto al resto del mundo... pues todavía estamos esperando. La primera gran noticia es que igual nos vamos a tener que despedir de eso de 'How Do You Live?' que lleva ya seis años y pico sonando, porque la película de Miyazaki en Estados Unidos pasará a llamarse 'The Boy and the Heron'.

Todavía no sabemos con qué nombre nos quedaremos para el resto de países, pero hay que ir haciéndose a la idea. En Estados Unidos llegará a finales de año y en el resto de países todavía estamos esperando con las fechas de estreno... Así que igual finalmente nos llega entre finales de 2023 y principios de 2024. Pero teniendo en cuenta que es la última película del maestro Miyazaki, no están las distribuidoras como para dormirse en los laureles.

La parte buena es que con el estreno en Japón por fin ya sabemos un poco más de qué va 'How Do You Live?', que hasta ahora también seguíamos cazando moscas. La trama se ambienta tras la Segunda Guerra Mundial y sigue a Mahito, un niño que ha perdido a su madre durante los bombardeos de Tokio.

Su padre y él se mudan al campo y su padre se casa de nuevas con la hermana de su difunta madre, y en nada ya esperan un bebé. Mahito hace lo que puede para sobrellevar esta situación, y entonces conoce a una misteriosa garza que le promete que podrá ver a su madre de nuevo.

