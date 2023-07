"Me estoy empezando a preocupar". Hayao Miyazaki cuestiona la estrategia de marketing con su última película para Studio Ghibli y teme que sea un fracaso

Después de que 'Earwig y la bruja' se estrenara bajo la marca de Ghibli, no fuimos pocos los que pensamos que una carrera tan increíble como la del mítico estudio de anime no podía acabar así. Por eso, cuando Hayao Miyazaki cogió de nuevo la batuta del estudio para hacer una última película titulada 'How do you live?' todos volvimos a levantar nuestros ojos y nuestra expectación hacia la mítica productora.

Pero puede que los jerifaltes del marketing de Ghibli hayan confiado demasiado en el interés del público.

¿Cómo vivís?

Y es que, como anunciaron hace unas semanas, no habría tráiler ni imágenes promocionales, al menos para el mercado nipón. Todo lo que se vería de la cinta antes de su estreno el 14 de julio sería un simple póster: Miyazaki lleva seis años trabajando en ella y debería ser suficiente motivo para que el público asistiera en masa a verla.

Sin embargo, el director no está tan seguro de la estrategia. Como comenta la página Oricon, durante la inauguración de una exposición de Ghibli en Tokyo Miyazaki afirmó "Me pregunto si irá bien sin publicidad. Me estoy empezando a preocupar... Estoy preocupado, eso es todo". El secretismo es tal que ni siquiera el festival de Cannes, que intentó proyectarla con todas sus fuerzas, lo logró.

Aún no hay fecha para el mercado internacional, así que nos tendremos que aguantar las ganas de ver una película para la que, de manera artesanal, el director hacía un minuto de animación cada mes antes de que más animadores se metieran en la misma.En unos tiempos de animaciones genéricas y películas sin alma, siempre es un placer ver que Ghibli aún tiene espacio para dar un último golpe encima de la mesa. Con o sin publicidad.

