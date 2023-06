"Queríamos hacer algo diferente". Ghibli anuncia su revolucionaria estrategia con la nueva película de Hayao Miyazaki

El legendario Hayao Miyazaki ha anunciado tantas veces que se retiraba que uno ya no tiene claro que vaya a hacerlo antes de su muerte, pero parece que esta vez sí va en serio y que 'How Do You Live?' será su última película. Quizá por eso sorprenda tanto que en Ghibli hayan optando por una inusual estrategia a la hora de promocionar su estreno: no enseñar nada de ella.

"Renunciamos a hacer nada de eso"

Ha sido Toshio Suzuki, actual presidente de Studio Ghibli, quien ante una pregunta sobre la alarmante falta de información sobre 'How Do You Live?' ha desvelado que "eso es porque renunciamos a hacer nada de eso". Vamos, que la estrategia del estudio con la campaña promocional es no tener estrategia y que sea lo que tenga que ser.

De hecho, lo único que tenemos de 'How Do You Live?' es un teaser póster lanzado el pasado mes de diciembre -aunque previamente también se vieron un par de imágenes de arte conceptual- y el hecho de que será una adaptación de la novela homónima escrita por Genzaburo Yoshino en 1936. Eso sí, también han dejado claro que será una versión muy libre de la misma con una historia diferente, por lo que este dato tampoco aporta gran cosa.

El estreno en Japón de 'How Do You Live?' tendrá lugar el próximo 14 de julio y por el momento se desconoce cuándo podrá verse en el resto del mundo. Ya veremos si hacen un tráiler para el mercado internacional, pero estas palabras de Suzuki dan a entender que Ghibli parece haber perdido la confianza en la utilidad de los mismos:

Como parte de las operaciones de la empresa, a lo largo de los años Ghibli ha querido que la gente venga a ver las películas que hemos hecho. Así que hemos pensado en ello y hemos hecho muchas cosas diferentes con ese propósito, pero esta vez nos dijimos: 'Eh, no necesitamos hacer eso'". Hacer lo mismo que has hecho antes, una y otra vez, te cansa. Así que queríamos hacer algo diferente.

Ahora la gran duda está en si eso no puede acabar volviéndose en contra de la película, pues es cierto que así Ghibli va gastar menos dinero en ella, pero también que habrá gente que quizá ni se entere de su estreno.

