"Necesita crear para poder vivir". El hijo de Hayao Miyazaki explica el gran motivo que impulsó a la leyenda de Studio Ghibli a salir de su retiro

Hace exactamente un mes, el pasado 5 de enero, Hayao Miyazaki cumplió 80 años; ocho décadas de las cuales lleva poco menos de seis —fichó por Toei en 1963— volcado en dar vida a personajes y a contar las más diversas historias que han trascendido su condición para pasar a formar parte de la iconografía popular.

En octubre de 2017, el productor Toshio Suzuki anunció que el cineasta saldría de su merecidísimo retiro de cuatro años con la para poder dejar a su nieto una herencia en forma de largometraje. Pero, según hemos conocido, existe otro gran motivo tras su decisión de volver a la acción.

Durante una entrevista con el medio /Film con motivo del lanzamiento en HBO Max de 'Earwig y la bruja', Goro Miyazaki, hijo del cofundador de Studio Ghibli, arrojó algo de luz sobre el tema; aclarando que si el bueno de Hayao vuelve a estar en activo es porque "necesita crear algo para poder vivir".

"Hice 'Ronja, la hija del bandolero', una serie de televisión con un estudio externo. Después, cuando volví a Studio Ghibli, no había nadie y parecía un almacén, muy vacío. Entonces pensé, 'Vale, así que no volveré a hacer películas nunca más. Cuando vi a Toshio Suzuki, nuestro productor, parecía feliz, y dijo, '¡Ya puedo retirarme!'. Pero entonces Hayao Miyazaki... no podía mantenerse al margen durante tanto tiempo. Necesitaba crear algo para poder vivir, básicamente. Así que empezó haciendo un cortometraje para el Museo Ghibli y después paso a hacer su nuevo largometraje".