Replicar el éxito de 'One Piece' no es fácil. El live action de 'Your Name' se enfrenta a una misión (casi) imposible: "No sabía lo difícil que era adaptar un anime"

Los animes tienen cada vez más éxito a nivel internacional... Y eso ha abierto la veda de un nuevo melón que ya estamos viendo (hasta el desgaste) con la animación occidental: los remakes en acción real.

Hay algunas excepciones, como la serie de 'One Piece' de Netflix, que salió bastante potable y fiel al manga original. Pero por lo que sea, los remakes de anime no terminan de acertar del todo, y al remake de 'Your Name' parece que le cuesta levantar cabeza.

Mira, mejor no

'Your Name' se estrenó allá por 2016 y rápidamente se convirtió en una de las películas de anime más icónicas y taquilleras de la historia. Makoto Shinkai no tardó en llamar la atención en Hollywood, donde quisieron montar su propia versión del bombazo de anime. Pero replicarlo no está siendo fácil, y el ex-director del proyecto Lee Isaac Chung lo tuvo que aprender a las malas.

"Durante la pandemia trabajé muchos meses en el guion. Pero finalmente llegué a un punto en el que me di cuenta de que lo que había escrito simplemente no se podía rodar", dijo Chung a Empire. "No sabía lo difícil que era adaptar una película animada japonesa, y tratar de hacerlo para Estados Unidos. Ese era el objetivo que nos había fijado Toho, pero realmente es muy difícil de hacer".

Chung reemplazó en 2020 a Marc Webb, el primer director del proyecto, pero decidió finalmente dejar ir a 'Your Name' para trabajar en 'Twisters' y 'El mandaloriano'. Mientras tanto, el marroncillo del remake de 'Your Name' le ha caído a Carlos López, el director de 'Raya y el último dragón', quien quizás termine dando con la tecla.

En el tiempo en el que Hollywood se aclara con su remake de 'Your Name', Makoto Shinkai ha estrenado dos nuevas películas: 'El tiempo contigo' y 'Suzume'. Que por ahora no tendrán su propio remake, pero tampoco es que les haga mucha falta a ninguna.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal