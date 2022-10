'Los Simpson' se pasan al anime: la serie cambia de estilo por Halloween para su parodia de 'Death Note'

Los capítulos de Halloween de 'Los Simpson' nos han dejado varios de los mejores momentazos de la serie, y también varias de las parodias más divertidas y descolocantes. Para el próximo especial de 'La casa árbol del terror' vamos a explorar el mundo del anime, y si una serie se presta a ser parodiada por Halloween sin duda es 'Death Note'.

Saxofones y Shinigamis

Dentro del capítulo especial de Halloween de este año, 'Los Simpson' van a cambiar de estilo para un fragmento en el que Lisa se convierte en una poseedora del Death Note... o del "Death Tome", como lo llaman aquí.

'Los Simpson' se han pasado por completo al modo anime para el mini episodio y ya se han dejado ver algunas imágenes de qué pinta van a tener los personajes, incluyendo Homer y Marge.

La verdad es que de entrada oír "Los Simpson en anime" puede echar un poco para atrás, pero el experimento podría haber salido mucho peor y el avance parece bastante prometedor. Esta parte del episodio ha sido animado desde DR Movie, un estudio de animación coreano que ha participado en 'The Animatrix', 'Masters of the Universe: Revelation' y 'The Rising of the Shield Hero'.

Y aún así, no es el primer crossover entre 'Los Simpson' y 'Death Note', ya que allá por 2008 la artista Nina “SpaceCoyote” Matsumoto se hizo muy famosa por sus fanarts de la serie en estilo anime. Tanto, que de hecho terminó publicando una parodia oficial para el cómic anual de 'La casa árbol del terror', así que en cierta medida este capítulo la serie viene inspirado por dicho cómic.

El episodio se emitirá el próximo 30 de octubre y también incluirá un fragmento dedicado a 'Babadook' y otro con una parodia a la serie de 'Westworld' de HBO.