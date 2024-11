La temporada 2 de 'SK8 the Infinity' se hace de rogar, pero el genial anime de skaters regresa con una OVA y su fecha de estreno está a la vuelta de la esquina

'SK8 the Infinity' se estrenó en 2021 y tuvo un poco un efecto similar al de 'Yuri!!! On ICE'. Era un anime original, con temática deportiva, y que se hizo increíblemente popular por su combinación de anime de deportes con toques de romance.

Por lo menos no murió tanto como los patinadores sobre hielo de MAPPA y la confirmación de la segunda temporada no tardó mucho en llegar. Pero mientras seguimos esperando a ver qué pasa con la nueva temporada, lo que sí que tenemos ya asegurado es un spin-off en forma de capítulo especial.

La cosa no se para

Esta OVA especial está centrada en Kojiro Nanjo y Kaoru Sakurayashiki, dos de los personajes del anime, y servirá de precuela a la primera temporada de 'SK8 the Infinity' para mostrarnos sus días en el instituto.

Ahora sabemos que este capítulo lleva como nombre 'SK8 the Infinity EXTRA PART, tendrá una duración de 25 minutos y que se estrenará en Japón el 24 de enero de 2025, con la temporada de invierno de anime. El 19 de marzo de 2025 saldrá a la venta en formato físico en Blu-ray y DVD y es posible que llegue a cines.

Ahora bien, por ahora no hay nada confirmado a nivel internacional. Pero teniendo en cuenta que Crunchyroll se encargó de emitir el anime principal de 'SK8 the Infinity', es muy posible que también retransmita la OVA. Al fin y al cabo, en la plataforma podemos encontrar varias OVAs, como las de 'Boku no Hero Academia' o 'Dr. Stone', así que a falta de confirmación oficial también hay muchas papeletas para que podamos ver 'SK8 the Infinity EXTRA PART.

Mientras tanto, seguimos esperando novedades de la segunda temporada de 'SK8 the Infinity',. Es muy posible que Studio Bones decida dar alguna noticia con el lanzamiento de la OVA, así que toca estar pendiente en los próximos meses.

