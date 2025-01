Los titanes de Eren Jaeger invaden Netflix. Los capítulos finales de 'Shingeki no Kyojin' ya tienen fecha de estreno en la plataforma antes de su paso por los cines

Que sí, que el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') está siendo más largo que un día sin pan. Porque aunque el anime terminó oficialmente en 2023, el mes que viene llega una película que reúne los capítulos finales con un nuevo corte directo a cines.

Pero mientras tanto, los Capítulos Finales del anime seguían estando restringidos a Crunchyroll y AnimeBox. Así que si no teníamos ninguna de estas plataformas especializadas aún nos quedábamos con las ganas de ver qué había pasado con el Retumbar de Eren.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

La maratón se vuelve más completa

Pues bien, a partir del próximo 1 de febrero llegan los Capítulos Finales a Netflix. Estos son los dos últimos episodios de más de una hora de duración que se estrenaron en marzo y noviembre de 2023. Con estos dos episodios especiales se cierra del todo el anime de 'Shingeki no Kyojin' y la historia de Eren Jaeger, así que suponen la despedida definitiva al anime.

Además, podemos esperar que lleguen a Netflix tanto en versión original en japonés como con el doblaje en castellano que se ha realizado para Crunchyroll. Y con esto, ya podríamos montarnos la maratón definitiva de 'Shingeki no Kyojin' en Netflix, porque a excepción de las OVAs tendríamos el anime al completo en la plataforma.

Por otro lado, la película 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' se estrenará en España el 13 de febrero y solo estará disponible ese día en cines, por si queremos revivir la experiencia en pantalla grande. Y si somos de los que no se quedaron a gusto con el final, un grupo de fans se están montando su propio anime con un final alternativo.

Vamos, que por mucho que 'Shingeki no Kyojin' se haya acabado, todavía sigue teniendo cuerda para rato.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | Los 27 mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming