No les gustó el final de 'Shingeki no Kyojin' y se montaron el suyo. El anime fan que reescribe el destino de Eren Jaeger ya tiene fecha de estreno

Lo de hacer fanart y fanfiction para celebrar tus obras favoritas (o reescribirlas por completo cuando te decepcionan) no es nada nuevo. Pero desde Studio Eclypse lo han llevado un paso más allá y después de que el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') no fuera lo que ellos esperaban, este grupo de fans se lanzó a crear el suyo bajo el nombre de 'Shingeki no Kyojin: Requiem'.

Yo me lo guiso, yo me lo como

El proyecto lleva ya bastante tiempo cociéndose, con varios dibujantes, animadores y actores de voz uniéndose para dar un final alternativo en la historia. Studio Eclypse ha había lanzado varios teasers a lo largo de los últimos años, pero finalmente han lanzado un tráiler completo con una animación bastante prometedora.

'Shingeki no Kyojin: Requiem' se estrenará el próximo 15 de enero, y la verdad es que sus creadores están guardándose bajo cuerda los detalles principales. En principio llegará con doblaje en inglés, aunque ya han desvelado que también están trabajando en una versión con doblaje en japonés.

Lo que podemos esperar es que la historia se desvíe mucho del final que planteó Hajime Isayama en su momento en el manga y luego MAPPA llevó a la pantalla... pero puede que como "What If" nos deje un fanfic muy elaborado y que, por lo menos, ha sido hecho con cariño por parte de los fans.

Ojo, que hay que recordar siempre que 'Shingeki no Kyojin: Requiem' es un proyecto fan, sin ninguna relación ni con Isayama, ni con la editorial Kondasha ni los estudios Wit o MAPPA. Y desde Studio Eclypse lo están dejando bien claro, y parece que se han querido alejar de las monetizaciones para evitar líos, como pasó hace unos meses con el proyecto de 'Berserk' que tuvieron que cancelar.

Mientras tanto, el verdadero final de 'Shingeki no Kyojin', el canon, regresa el 13 de febrero con 'The Last Attack'. Esta película recopilatoria llevará a la gran pantalla los dos últimos episodios del anime, con animación revisada y una nueva escena post-créditos.

