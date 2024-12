Es uno de los mangas más vendidos de Japón, pero no consigue escapar del hiato. 'Frieren' se para, y sin fecha de retorno

Tras el estreno de su anime en 2023, parecía que 'Frieren: Beyond Journey's End' iba de éxito en éxito. Durante 2024 se convirtió en el tercer manga más vendido de todo Japón, quedando solo por detrás de 'Jujutsu Kaisen' y 'One Piece'.

Vamos, que para ser un manga de fantasía relativamente desconocido, lo ha petado una barbaridad y parecía que ya solo iba a ir hacia arriba. Pero los éxitos van a tener que esperar, y su siguiente capítulo también.

De hiato en hiato

'Frieren' ya tuvo un pequeño hiato en noviembre, pero se retomó su publicación a principios de mes. Por desgracia, parece que los parones no han terminado y el capítulo 141 del manga se postpone hasta nuevo aviso y no hay fecha de retorno.

Desde la revista Weekly Shonen Sunday no han dado una explicación oficial, aunque parece que el parón viene por problemas de salud de uno de sus autores, Kanehito Yamada o Tsukasa Abe. En el momento de escribir este artículo no hay más información, así que solo queda esperar que Yamada o Abe (o los dos) puedan recuperarse y que la cosa no vaya a más.

Mientras tanto, sabemos que Madhouse ya trabaja en la segunda temporada del anime de 'Frieren'. Se espera que Keiichirō Saitō regrese como director y Tomohiro Suzuki como guionista. Falta saber la fecha de estreno, pero quizás se pueda apuntar a un regreso del anime a finales de 2025.

