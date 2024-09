'Frieren' da luz verde a su temporada 2. Es uno de los mejores animes de fantasía recientes, y ya tiene más capítulos en marcha

A veces, no importa cuánto éxito tenga un anime, que el tema de la renovación parece que va con una calma tremenda. 'Frieren: Beyond End's Journey' (Sōsō no Frieren) se estrenó el año pasado por estas fechas, y tras una temporada maravillosa que combinaba fantasía clásica, acción, humor, y muchísimo sentimiento... Nos dejó con ganas de más y un mensaje un poco críptico sobre su segunda temporada.

Volvemos a la aventura

Ya las filtraciones venían apuntando a ello desde hace semanas, pero ahora se ha confirmado oficialmente que la segunda temporada de 'Frieren' está en producción. Es muy posible que lo nuevo del anime lleve ya algún tiempo moviéndose y en desarrollo, pero Madhouse se ha tomado su tiempo para confirmarlo.

Así que por el momento no hay fecha de estreno, aunque mirando los tiempos que maneja el estudio es posible que podamos esperar el regreso de Frieren y su grupo para la segunda mitad de 2025. En especial si se decantan por una temporada corta de unos 12 episodios en lugar de repetir una tanda de ventipico.

Porque la verdad es que este año han estado ocupados en Madhouse con el desarrollo de 'Trillion Game' y 'Orb: On the movements on the Earth', las dos de estreno este mismo octubre. Pero más allá de 'Wandance' para 2025, no parece que el estudio tenga más grandes proyectos en la manga.

Por otro lado, es posible que en Madhouse quieran darle más espacio al manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, porque de los 13 volúmenes que lleva publicados ya se han adaptado prácticamente la mitad y tampoco conviene alcanzarlo demasiado rápido. Aunque esperemos que este no sea el caso y lo nuevo de 'Frieren' no se haga demasiado de rogar.

