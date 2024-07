El estudio de 'Frieren' prepara su nuevo anime sobre un astrónomo herético. 'Orb: On the Movements of the ​​​Earth' tiene fecha de estreno, y su primer tráiler pinta genial

La adaptación a anime de 'Orb: On the Movements of the ​​​Earth' se anuncio hace ya dos años, y desde entonces Madhouse se ha ido guardando muy bien todos los detalles. El estudio además ha estado bien ocupado en este tiempo y nos ha dejado un buen puñado de animes, incluyendo la fantástica 'Frieren: Beyond Journey's End'.

Pero como el año sigue avanzando, ahora le toca el turno a 'Orb: On the Movements of the ​​​Earth' y nos han dejado detalles, tráiler e incluso fecha de estreno del tirón.

Exploremos el universo

'Orb: On the Movements of the ​​​Earth' ('Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite') adapta el manga de Uoto publicado entre 2020 y 2022, de corte histórico y de misterio y con algunos elementos de ciencia ficción.

Esta historia ambientada en el siglo XV sigue a Rafal, un joven astrónomo que es todo un prodigio en el campo y es tomado como aprendiz por Hubert, un escolar herético que estudia los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Y cuando su maestro es apresado por los inquisidores por ir contra las doctrinas permitidas, Rafal decide continuar sus investigaciones.

El primer tráiler de 'Orb: On the Movements of the ​​​Earth' nos deja un genial vistazo del tono que va a seguir la serie, y por ahora promete una animación realista y con muy buena pinta a pesar de que será un anime sin demasiada acción.

A falta de un día concreto, sabemos que el anime se estrenará en octubre de 2024 con la temporada de otoño. Ahora ya solo queda por saber dónde se podrá ver 'Orb: On the Movements of the ​​​Earth en simulcast, aunque a menos que haya una sorpresa gorda con la plataforma podemos esperar que Crunchyroll o Netflix se interesen en licenciarlo.

