'Jujutsu Kaisen' es el rey absoluto de 2024. Estos son los mangas más vendidos del año, y hay malas noticias para los fans de 'Chainsaw Man'

Ya estamos cerca de cerrar el año, y en Japón ya han desvelado la lista de los mangas más vendidos de todo 2024. Hace unos meses tuvimos un curioso Top 3 para la primera mitad del año en el que 'Jujutsu Kaisen', 'Frieren: Beyond Journey's End' y 'Los diarios de la boticaria' se habían coronado como los tres grandes superventas de todo Japón.

No repetimos podio por poco

Esta semana se han publicado en Oricon los rankings oficiales de ventas del año y, para sorpresa de nadie, 'Jujtusu Kaisen' ha sido el rey indiscutible. El manga de Gege Akutami ya es una leyenda dentro de la revista Shonen Jump, y que publicase su capítulo final hace unos meses sin duda ha ayudado a pegarle un empujón tremendo a las ventas.

Ahora bien, el segundo puesto ha sido para 'One Piece', que ya era raro que se quedase fuera del Top 3 pero en los últimos meses ha recuperado su lugar en el podio. Y el tercer puesto es para 'Frieren', que sigue vendiendo una barbaridad tras la primera temporada de su anime. El resto del Top 10 se nos quedaría tal que así, con sus millones de copias vendidas:

Es la tercera vez en cuatro años que 'Jujutsu Kaisen' domina la lista de superventas de Oricon, perdiendo tan solo en 2023 frente a 'Blue Lock', lo que no está nada mal para un anime de corte oscuro que se desmarca de los "shonen" habituales. Por otro lado el manga que está cayendo en ventas es 'Chainsaw Man', que se ha ido hasta el puesto 16 de la lista por detrás de 'Blue Box' y 'Mashle' con tan "solo" 1.470.000 copias vendidas.

La adaptación a anime son la publicidad perfecta para darle un buen empujón a las ventas, y el que el anime de 'Chainsaw Man' no gustase mucho en Japón igual no está ayudando. Tampoco ayuda que no haya muchas noticias de la continuación de la serie ni de su película, pero a ver si en los próximos meses consigue levantar cabeza.

