Hoy en TV, el mejor thriller de acción de Gerard Butler que es prácticamente una secuela de ‘Heat’

Entre las estrellas de acción es difícil encontrar consistencia. Algunos consiguen encontrar excelencia a base de trabajar siempre con gente de confianza y de nivel, mientras que otro alternan puntos muy altos con otros muy bajos. Luego está la categoría Gerard Butler, que no se aproxima a la excelencia pero siempre cumple en un nivel entre aceptable y notable. En momentos puntuales, logra arrollar a lo grande con cosas como ‘Juego de ladrones: El atraco perfecto’.

El calor de Los Ángeles

El mejor thriller de su carrera es un trepidante enfrentamiento que roza la épica criminal, al menos por su duración de casi dos horas y media. Pero son minutos muy aprovechados por el director Christian Gudegast, que crea una potente experiencia que hoy se puede ver en televisión a través de Antena 3 a partir de las 22:45.

Un grupo de ladrones experimentados se encuentra en Los Ángeles para llevar a cabo su mayor golpe hasta la fecha: atracar la Reserva Federal y hacerse con los 120 millones de dólares que pone diariamente en circulación. En su camino se interpondrá el departamento del sheriff de Los Ángeles, especialmente el caótico e incorrecto detective Nick O'Brien.

Si todo esto suena extremadamente parecido a ‘Heat’, es porque es todo una versión más embrutecida y áspera del clásico thriller de acción de Michael Mann. Su duración desatada es sólo uno de los signos en los que trata de parecerse, pero lejos de quedarse en una copia totalmente prescindible encuentra la parte más trepidante del relato y la explota al máximo.

No está tan bellamente estilizada, no tiene una dinámica tan fascinante entre dos protagonistas en lados opuestos de la ley, y no tiene una de las mejores escenas de atracos de todos los tiempos. Pero tiene todo eso a un nivel más que competente, siendo más efectiva que muchas piezas derivadas y también más conscientemente divertida.

A eso contribuye especialmente un Butler que domina la película, y que saca su mejor versión del personaje de Al Pacino en su faceta más cocainómana. Es imposible evitar ver las conexiones, pero al mismo tiempo las abraza con tanto ahínco que es difícil no engancharse a su viaje, cargado de adrenalina sucia y músculo callejero. En la cima de la carrera del actor.

