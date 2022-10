Juanra Bonet cambia las bombas por las ruletas: tras el final de '¡Boom!' presentará 'The Wheel', el nuevo concurso de Antena 3

Ante el inminente final de '¡Boom!', Juanra Bonet ya tiene un nuevo proyecto para Atresmedia: el presentador estará al frente de 'The Wheel', uno de los próximos concursos que prepara Antena 3 y que llegará a la cadena próximamente.

Otra ruleta

Hace poco, se anunció que Antena 3 había cancelado la grabación de más episodios de '¡Boom!', el concurso presentado por Juanra Bonet desde hace 8 años. Así pues, el programa quedaba cancelado indefinidamente y dejará de emitirse una vez se terminen los episodios grabados.

Atresmedia también reveló haber comprado los derechos de 'The Wheel', un formato estadounidense que ha cosechado gran éxito en diversos países. Recientemente, se ha confirmado el nombre de Juanra Bonet como presentador de esta nueva apuesta televisiva.

'The Wheel' es un concurso donde los participantes tienen que despejar una ruleta de siete categorías. Se trata de una rueda gigante que gira con famosos, elegidos por estar especializados en algún tema, y el programa en sí vendrá acompañado de mucho humor.

Este es uno de los nuevos formatos que se incorporarán próximamente a Antena 3, junta a 'El club del 1%' y las nuevas temporadas de 'Mask Singer' y 'Tu cara me suena'.

Todavía no hay fecha de estreno para 'The Wheel' pero se estima que podría ocupar la franja del prime time en la programación de Antena 3. Por su parte, '¡Boom!' será sustituido por 'Y ahora Sonsoles' (el nuevo programa de Sonsoles Onega), aunque la cadena no ha descartado retomar el formato en un futuro.