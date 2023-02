"Yo me subo a la barca de Remedios Amaya". Blanca Paloma habló en 'El Hormiguero' sobre la presión de representar a España en Eurovisión

Anoche, Blanca Paloma visitó 'El Hormiguero' tras su victoria en el 'Benidorm Fest 2023'. La próxima representante de España en Eurovisión habló de la presión que supone tomar el relevo de Chanel y del curioso nombre que se han puesto sus fans.

"Me motiva mucho"

A unos meses de la esperada gala en Liverpool, Pablo Motos recibió a Blanca Paloma en el plató de 'El Hormiguero'. El presentador le preguntó a la madrileña sobre si estaba nerviosa por la presión que hay ahora mismo sobre ella, teniendo en cuenta en éxito de Chanel el año pasado. Ella afirmó que estaba muy motivada:

Me motiva mucho. Yo creo que está puesto el ojo en España, después de lo que hizo Chanel. Estoy muy satisfecha con el espectáculo y la puesta en escena que traemos. Creo que está teniendo muy buena acogida. Es la primera canción de la historia de Eurovisión que va al compás de bulería.

La cantante recordó el caso de Remedios Amaya, considerando que era una adelantada a su tu tiempo: "Europa no estaba preparada entonces pero yo me subo a la barca de Remedios y a defenderlo por todo lo alto".

También explicó la razón de que sus seguidores se autodenominen pichones y no es por otra que así se llaman las crías de las palomas: "No lo he puesto yo, lo han puesto los fans en redes sociales".

Blanca Paloma cantará 'Eaea' en la gran final de Eurovisión el próximo 13 de mayo. La canción es un homenaje a su abuela Carmen y su título significa "acunar y dar guerra".