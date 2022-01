Las campanadas con Cristina Pedroche es el programa no deportivo más visto de 2021, un año en el que La 1 marca mínimo histórico

Una vez reposado el fin de año y los primeros compases de 2022, toca echar la vista atrás para ver qué es lo que más hemos visto en España a lo largo de 2021. Y qué, además, es lo que estamos dejando de ver a un ritmo la mar de alarmante.

Para sorpresa de nadie, la respuesta es fútbol, fútbol y más fútbol. Concretamente la semifinal de la Eurocopa 2020 entre Italia y España, un encuentro que alcanzó en su emisión en Telecinco los 14 millones de espectadores y una cuota del 72,9 %. En otras palabras: casi tres de cada cuatro personas viendo la tele presenció en directo la derrota.

Los programas más vistos de 2021

Por lo demás, estos son, por géneros, los programas más vistos:

Programa : 'Pasapalabra' (Antena 3, 25 de febrero) - 4 844 000 espectadores; 31,8 % de cuota de pantalla

: 'Pasapalabra' (Antena 3, 25 de febrero) - 4 844 000 espectadores; 31,8 % de cuota de pantalla Informativo : Antena 3 Noticias 2 (25 de febrero) - 4 366 000 espectadores; 24,9 % de share

: Antena 3 Noticias 2 (25 de febrero) - 4 366 000 espectadores; 24,9 % de share Película : 'Bohemian Rhapsody' (Telecinco, 16 de mayo) - 3 170 000 espectadores y 22,5 % de cuota

: 'Bohemian Rhapsody' (Telecinco, 16 de mayo) - 3 170 000 espectadores y 22,5 % de cuota Serie: 'Los hombres de Paco' (Antena 3, 10 de mayo) - 2 691 000 espectadores y 19, 5 % de share

Las Campanadas sentencian el mal año de La 1

Volviendo al ránquin general, habría que bajar hasta la posición decimooctava para encontrar en el programa no deportivo (o directamente no futbolístico) más visto: '¡Feliz 2022!', el programa de campanadas de Antena 3 presentado por Alberto Chicote y la siempre polémica por sus looks Cristina Pedroche.

El espacio promedió unos 6,31 millones de espectadores (un 33,7 % de share) pero, ojo, lo que son las doce campanadas en sí alcanzó una cifra récord: 7,5 millones de personas se conectaron. Muy por encima de La 1, con 4,76 millones de espectadores. Por primera vez en la historia, una cadena privada arrebata el primer puesto a la televisión pública.

Promedio de cuota de pantallas por meses. Gráfico de Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media

No sabemos si a La 1 se le hubiera dado mejor la cifra de no haber tenido que buscar suplente de última hora para Ana Obregón, que dio positivo en COVID-19 días antes del festejo. Lo que sí que sabemos es que la tendencia al alza de Antena 3 se consagra en un año en el que la primera cadena de la Televisión Española ha firmado sus peores datos de la historia.

Un 8,8 % de cuota media que la sitúa tres décimas por debajo de un año 2020 que fue igualmente malo y que, prácticamente, la termina de separar de la liga de las grandes (Telecinco y Antena 3) para competir, extrañamente, no con la TDT sino con las cadenas autonómicas que en su conjunto suman un 8,6% de cuota.

Compitiendo con las autonómicas

Si vamos por autonomías nos encontramos que en las regiones donde la cadena autonómica es fuerte, estas son capaces de mirar cara a cara a Telecinco (por ejemplo, TV3 supera con creces, mientras que ETB se queda a seis décimas). Entonces nos encontramos con el problema de que las televisiones públicas autonómicas están compitiendo realmente con las privadas mientras que TVE va un poco a lo suyo sin aparentes ganas de ser relevantes.

Ojo, no digo que no estén haciendo algunas cosas bien ya que sigue produciendo cosas bastante interesantes. En este sentido y, a falta de series turcas, debería pensar el aderezar su programación televisiva con algunas de las pequeñas joyitas que el ente público ha preparado para RTVE Play. Mismamente, el documental de 'Ruíz-Mateos: el primer fenómeno viral' podría funcionar bien en La 1. La cadena necesita potencia y poco a poco va agonizando.

Por contra, la que sí que crece es La 2, que logra subir una décima respecto al 2,8 % de 2021. Bastante mérito teniendo en cuenta que nos encontramos con el año de menor consumo televisivo desde 2003 y en el que prácticamente la totalidad de las cadenas TDT han visto mermada su audiencia, a excepción de Ten, DKISS y los canales deportivos.