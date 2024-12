El discurso del rey Felipe VI se estrella en audiencia con el segundo peor dato de los últimos 32 años

Es un clásico de las Navidades. "Españoles, en estas fechas tan señaladas la reina y yo queremos desear unas felices fiestas...". Es el único momento del año en el que las cadenas dejan de competir y durante quince minutos emiten el discurso a la ciudadanía del rey Felipe VI, que será analizado al día siguiente por todos los periódicos e ignorado por una ciudadanía que ya tiene suficiente política a lo largo del año como para dar importancia a lo que dice. Forma parte de la rutina de muchos hogares, eso sí: mientras se prepara la mesa de Nochebuena, casi como un mantra, el monarca habla de fondo. Pero, por lo visto, cada vez capta menos el interés de la ciudadanía.

Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley

A lo largo de los 31 canales donde se emitía el discurso, el rey tan solo enganchó a 5.908.000 espectadores, con un 62,4% de share. Más que cualquier programa de televisión (exceptuando el fútbol), pero la segunda peor cifra de la historia. ¡Por los pelos! En 2016 se tuvo que conformar con 5.830.000 espectadores y solo un 57,7%, así que ha mejorado levemente aquel dato... pero es una de las pocas cosas positivas que se pueden decir al respecto.

Hace treinta años exactos, el mensaje de Juan Carlos I tuvo a 9.309.000 espectadores enfrente de la televisión, con un ahora sorprendente 91,6% de cuota de pantalla, una cifra que se superó en 2020, el año de la pandemia (10.470.000 espectadores), pero que desde entonces ha estado en caída libre. De hecho, desde el año pasado ha caído 136.000 televidentes y la tendencia sigue en claro descenso desde hace una década, cuando Felipe VI se convirtió en rey tras la abdicación de su padre.

Es una tendencia internacional normal, de todas maneras, que también está ocurriendo en Reino Unido, donde, tras el morbo de su primer año de mandato, el rey Charles no ha vuelto a encontrarse con un público masivo (aunque supera al interés español con 7.480.000 espectadores el año pasado). Y no sabéis lo que me ha costado escribir estos cuatro parrafitos sin dar una simple opinión personal. Trabajo de riesgo este.

