"Joder, acertó de pleno". Ryan Reynolds revela que Madonna le dio un apunte básico para mejorar 'Deadpool y Lobezno'

A estas alturas no cabe duda de que Ryan Reynolds ha tirado de toda la fuerza de Marvel para conseguir todo lo que ha querido en 'Deadpool y Lobezno', la tercera entrega de las aventuras del Mercenario Bocazas, que, todo sea dicho, llevaba callado desde hace seis años. Básicamente, Reynolds ha conseguido todo lo que ha pretendía meter en la película, incluyendo una canción de Madonna que apenas licencia.

Like a Deadpool

Aunque no lo creas, 'Like a Prayer' llevaba sin sonar en una película desde 1999, cuando lo hizo en 'Nunca me han besado'. Pero el equipo de 'Deadpool y Lobezno' la necesitaba, sí o sí, en la película, aunque para ello tuvieran que rogárselo a Madonna en persona. Y de hecho, según ha contado Reynolds en el programa de radio SiriusXM, es exactamente lo que hicieron.

Fuimos a visitar personalmente a Madonna y le enseñamos la secuencia donde queríamos usar 'Like a Prayer'. Y voy a aclarar un hecho: Madonna no licencia esta canción, particularmente esta canción. Preguntar por ella fue muy importante, y aún más importante usarla... Fuimos, nos reunimos con ella y le enseñamos cómo iba a ser usada, dónde y por qué.

Hay un final feliz: Madonna no solo aceptó, sino que dio un apunte sobre la escena: "La vio, y no estoy de coña, nos dijo 'Tenéis que hacer esto'. Y joder, acertó de pleno. Literalmente la grabamos otra vez 48 horas después para incorporar su idea... e hizo la escena mejor". Cuando la película se estrene por fin este viernes podremos saber más al respecto. Hasta entonces, solo nos queda cantar aquello de "Life is a mistery".

En Espinof | Marvel no es el problema: creo que lo que está matando el cine es la gente que no calla ni bajo el agua

En Espinof | Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel