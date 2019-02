Berlinale 2019: Nadav Lapid gana el Oso de Oro por 'Synonymes', drama de un joven inmigrante que reniega de su origen israelí

El jurado de la Berlinale 2019 presidido por la actriz Juliette Binoche ha dado a conocer la identidad de los ganadores de este año. 'Synonymes' del realizador israelí Nadav Lapid ha sido la gran triunfadora de esta edición al llevarse para casa el preciado Oso de Oro, mientras que el Gran Premio del Jurado ha ido a manos de 'Gracias a Dios', el nuevo trabajo del cineasta francés François Ozon.

'Synonymes' cuenta la historia de Yoav, un joven israelí que llega a París decidido a conseguir la nacionalidad francesa lo antes posible, ya que ser israelí para él es algo horrible. Por ello, decide no hablar hebreo y el diccionario se convierte en su mejor amigo. No obstante, el proceso para cumplir su sueño va a ser mucho más complicado de lo que esperaba...

Por su parte, en las categorías interpretativas ha arrasado la producción 'So long, my son', ya que Yong Mei ha conseguido el Oso de Plata a la mejor actriz, mientras que Wang Jingchun se ha hecho con el de mejor actor. Además, Angela Schenelec ha sido elegida la mejor directora por su trabajo en 'I was at home, but'.

A continuación encontraréis la lista completa de ganadores de la Berlinale 2019:

Lista completa de ganadores