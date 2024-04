Hoy en TV, una película que mezcla fútbol y prehistoria en una de las comedias familiares más disfrutables de los últimos años

¿Fútbol y prehistoria? Parece una combinación poco probable, pero en realidad es la base de otra de las joyitas del estudio Aardman: 'Cavernícola' es una simpática aventura prehistórica en stop-motion que se emite hoy a las 15:25 en Clan.

Días de fútbol (y cavernas)

Dug es un joven cavernícola que ve peligrar su hogar ante el avance de la Ciudad de la Era de Bronce. Junto a su inseparable a amigo jabalí Hognob y su tribu, se unen para hacerle frente y salvar su valle... ¿en un partido de fútbol?

'Cavernícola' ('Early Man', 2018) es una película del estudio Aardman, dirigida por Nick Park (director y guionista de las también fantásticas 'Chicken Run' y 'Wallace & Gromit') y con las voces en el reparto original de Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Timothy Spall y Maisie Williams.

Quizá se trata de una de las películas menos conocidas del estudio y, si bien no llega al nivel de las obras más redondas de Aardman, eso no quita que no sea una auténtica joyita tremendamente disfrutable y, sobre todo, artesanal.

La animación stop-motion no acostumbra a reventar la taquilla, pero para mí siempre supone un plus porque se nota el cariño de sus creadores, así como el tiempo y esfuerzo invertido en cada fotograma.

Además del apartado técnico, brilla como siempre un guion muy cuidado, con un sentido del humor tan sencillo como ingenioso, plagado de gags para el recuerdo ("el paso de cebra" o las intervenciones de Hognob) y alguna que otra referencia cinéfila. Su metraje no llega a la hora y media de duración y es pura diversión constante.

'Cavernícola' es una divertidísima comedia futbolera que disfrutarán tanto niños como mayores. Eso sí, os recomiendo verla en versión original porque el doblaje en español tuvo la ocurrencia poner a Chenoa, Hugo Silva y Mario Vaquerizo como los personajes principales, y ya os imagináis cómo salió la cosa.

