Qué ver en streaming: este formidable clásico basado en hechos reales refleja la compleja realidad del aborto con una magnífica Isabelle Huppert

La contundente y terrible decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos al revocar el caso de Roe v. Wade, provocando la vulneración de los derechos reproductivos y de las libertades de las mujeres, ha puesto de relieve cómo se pueden esfumar de repente derechos que podemos dar por sentados. Una resolución ideológica que, observando otras cosas que parecen irrevocables en ese país -ejem, armas-, da la sensación que no busca más mandar un mensaje de intención ejemplarizante.

Esto hace pensar en la decisión tomada en Francia hace casi 80 años de mandar ejecutar a Marie-Louise Giraud por la práctica de 27 abortos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial en la región de Cherbourg. Y pudo haber intenciones moralistas, pero casi deja más la sensación de que buscaban dar un ejemplo que fuera difícil de olvidar. Sobre ello intenta reflexionar 'Asunto de mujeres', un formidable drama que podemos recuperar en Filmin y también en Mubi.

Es lo que hay

Isabelle Huppert protagoniza este film francés que se basa en la historia de Giraud, al mismo tiempo que en el libro de Francis Szpiner. A cargo de la dirección y de la co-escritura del guion está uno de sus colaboradores habituales y nombre imprescindible de la historia del cine francófono como es Claude Chabrol, cuya extensa filmografía ha ido moviéndose entre géneros y estilos de narración.

Aquí cae más en el drama de época basado en hechos reales, aunque sus intenciones son menos academicistas y convencionales de lo esperado. No podría esperarse menos, dada la complejidad de la historia, que sigue a esta mujer tratando de subsistir en la Francia ocupada durante la gran guerra. En este periodo de necesidad asiste a su vecina, que necesita interrumpir un embarazo no deseado del que no puede hacerse cargo.

Sobra decirlo, pero la práctica no es precisamente legal durante este periodo de tiempo. Pero el personaje de Huppert es capaz de realizar el proceso. Pronto se correrá la voz y otras mujeres acudirán en su ayuda para abortar, especialmente mujeres que han sido violadas por el ejército nazi y han quedado encintas. Por realizar dichos servicios recibirá emolumentos que acabarán cambiando su situación en este duro periodo.

'Asunto de mujeres': cautivadora y compleja

Una de las cosas que la hace especialmente cautivadora es cómo aborda a este personaje principal, que no parece preocupada sobre la ilegalidad de sus actos y se muestra completamente ambigua sobre si considera correcto o incorrecto moralmente los actos que realiza.

Ese estudio de personaje que realiza es complejo y fascinante, dando espacio también a la crítica humanista al tocar cómo su propio marido se ve afectado, pero no por la moralidad del acto sino por la prosperidad y libertad que le da a ella.

Todo ello logra sostenerse, además de por una dirección meticulosa y adecuadamente íntima de Chabrol, por la magnífica interpretación de Huppert, cuya excelencia ha sido tan habitual a lo largo de su carrera que no debería sorprender -y, aun así, lo termina haciendo-. Juntos dan forma a una película fascinante por el qué, pero aún más deslumbrante por el cómo. Una joya muy recomendable que merece la pena rescatar estos días tan desoladores.