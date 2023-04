Es una de las películas españolas más impactantes del año pasado y ya se puede ver en streaming: un perturbador relato de monstruo que no mereció ser ignorado por los Goya

El cine tiene el poder de ponernos en las historias y las perspectivas de otra gente que no conocemos o que incluso no podríamos llegar a conocer. Pero también tiene potencial de ser un arma usada contra nosotros por cineastas que deseo y, con fortuna, habilidad para tantear terrenos escabrosos y tratar de llegar a reflexiones profundas. Es objeto de discusión hasta qué extremos se pueden llegar, pero lo cierto es que no debería haberlos si se hace con el suficiente gusto.

Debería priorizarse más que la ficción sea realizada de forma ética que el contenido en sí se rija por rigurosas normas morales. Cuando se libera de esto último puede llegar a tocar inquietudes que igual no contemplaríamos de otro modo. A veces es más cinemático eso que exhibiciones musculadas con la cámara, y es por ello que 'Mantícora' merece ser considerada de las mejores películas del año pasado.

Diseñando monstruos

La última obra del inclasificable Carlos Vermut, un auténtico verso libre dentro del cine español, ya se encuentra disponible para ver en Movistar+ y se mostrará en el canal de estrenos. Una oportunidad de oro para disfrutar de una de esas películas especiales sin miedo a lanzarse sin mirar si hay red de seguridad, que toca asuntos espinosos que la alejan de posibles reconocimientos en premios como los Goya aunque sin duda los merezca.

Nacho Sánchez interpreta a un desarrollador de la industria de los videojuegos, que trabaja en un ambicioso proyecto donde va dando forma a diversas criaturas espeluznantes y monstruos. Parece apropiado para el trabajo, ya que él mismo podría entrar en la categoría de monstruo por sus oscuros y secretos deseos. Mientras intenta que no se sepa, conoce al personaje de Zoe Stein, con el que desarrolla una relación especial que podría darle la oportunidad de renunciar a esa parte tenebrosa de él mismo.

La película es truculenta a más no poder, a pesar de que el tono y la realización de Vermut no pueden parecer más neutrales y asépticas. Sin embargo, encuentra justo el ángulo perfecto para abordar una historia así, siguiendo la perspectiva de este perturbador protagonista sin que por ello justifique nada en absoluto. Ni tampoco trata de ser moralizante sobre nuestra actitud como sociedad sobre el tema, aunque sí que lanza cuestiones sobre cómo un monstruo se lanza a ser uno por incomprensión.

'Mantícora': lección de incomodidad

Es una película de lo más incómoda, y no sólo por cómo la relación entre estos dos personajes está adulterada (a falta de una palabra mejor) por secretos que no son revelados, sino porque el autor haya la forma de revolver esta tensión contra el espectador. Eres tú quien termina entre la espada y la pared con la película, observando con desasosiego lo que sucede pero atrapado por ella.

Vermut sigue tirando de muchas referencias de cine europeo atrevido, de arte y ensayo, pero en 'Mantícora' se siente más que nunca liberado en lugar de anclado por ellas. Su narración meticulosa se convierte en algo cautivador e impactante, incluso aunque los movimientos y la acción sean absolutamente mínimos. Es una obra que lo confirma como uno de los cineastas más interesantes de nuestro cine.

