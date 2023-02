Me parece injusto que 'Mantícora' se haya ido de vacío en los Premios Goya 2023 cuando es la mejor película española del año pasado

Como suele suceder, los premios gordos de los Goya 2023 acabaron monopolizados por una sola película. Sin hacerle de menos a la magnífica 'As Bestas', no deja de parecerme injusto que se fuera de vacío 'Mantícora', una de las mejores películas del año pasado y del cine español reciente.

Una lágrima cayó en la arena

Carlos Vermut es una figura a destacar dentro del cine español. Debutó en 2011 con el largometraje 'Diamond Flash', obra que financió de su bolsillo y que se estrenó directamente en Filmin. Desde entonces, solo ha dirigido otras tres películas más pero todas auténticas joyas: 'Magical Girl', 'Quien te cantará' y 'Mantícora', además del guion de 'La abuela', dirigida por Paco Plaza.

Ninguna de ellas ha recibido demasiado reconocimiento en los Premios Goya, llegando a rascar como mucho el premio a mejor actriz principal para Bárbara Lennie por 'Magical Girl' y de mejor actriz revelación para Eva Llorach por 'Quién te cantará'. Aun así, ya es más de lo que ha conseguido 'Mantícora', que se fue con las manos vacías en las cuatro categorías a las que optaba.

Pese a que, en mi humilde opinión, 'Mantícora' tenga la mejor dirección y el mejor guion del cine español de 2022, es cierto que la competencia estaba muy reñida en esas categorías y, aunque la actuación de Zoe Stein me parece notable, yo también le hubiera dado el de actriz revelación a Laura Galán por su sensacional papel en 'Cerdita'.

No obstante, no reconocer la interpretación de Nacho Sánchez como actor principal me parece de juzgado de guardia. Un papel nada fácil (que probablemente muchos actores hubieran rechazado) y que Sánchez representó con toda su complejidad y matices, siempre desde la contención.

Es cierto que el nivel del cine español de 2022 era sobresaliente, pero el vacío al cine de Carlos Vermut en los premios con más proyección dentro del ámbito nacional es algo que viene arrastrando desde su primera película. Como suele suceder con el cine de género y el de nicho en este tipo de certámenes, parece que tengan que asumir que ya es sufiente premio el haber sido nominadas.

Aunque al final todo el tema de premios es más una pantomima que otra cosa, me produce tristeza que no se reconozca el trabajo de un director que como este, con un estilo tan personal, que entremezcla los géneros para darnos algo tan diferente y a la vez tan arraigado en nuestro cine.

Sobre todo porque, guste más o menos el palmarés de los Goya, no deja de ser un escaparate de las producciones españolas del año y da una mayor visibilidad a películas que quizá hayan pasado desapercibidas para el público. Tal vez para 'As bestas', la sexta película española más vista en 2022, no marque tanto la diferencia un Goya de más que de menos pero sí lo es para otras que menos proyección.

'Mantícora' es una película arriesgada, que es mejor ver sabiendo lo menos posible. El filme se lanza a tratar un tema muy espinoso y aun así consigue salir victorioso, contándonos con sutilidad (ese fuera de campo...) esta incómoda historia sobre monstruos humanos. Una película fascinante y perturbadora que merece la pena ser vista.