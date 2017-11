'Dragon Ball Z: Light of Hope' es un milagro, la prueba de que una buena adaptación en carne y hueso es posible

Es inevitable acordarnos de 'Dragonball Evolution' cuando oímos hablar de una adaptación en imagen real de la más célebre creación de Akira Toriyama. El destrozo fue tan grande que muchos perdimos la esperanza en poder una versión en carne y hueso de las aventuras de Goku, Vegeta y compañía que mereciera la pena, pero unos fans de este universo han demostrado que sí podía hacerse con 'Dragon Ball Z: Light of Hope', un espectacular cortometraje que ya podemos ver completo.

'Dragon Ball Z: Light of Hope' toma como inspiración el especial televisivo 'Dragon Ball Z: Un futuro diferente - Gohan y Trunks'. El mismo nos llevaba a un futuro en el que los androides C-17 y C-18 habían conquistado el mundo, quedando apenas un puñado de supervivientes. Gohan, Bulma y Trunks, el hijo de ella, tendrán que averiguar cómo poder evitar que eso llegue a suceder. El resultado es una distopía espectacular que captura mucho mejor el tono desolador que requiere la historia que el propio anime.

Fue hace ya más de dos años cuando apareció una especie de piloto de 'Dragon Ball Z: Light of Hope' que nos dejó a todos asombrados. Robot Underdog, sus responsables, no tardaron en lanzar una exitosa campaña de crowdfunding que les permitió ponerse manos a la obra. No me extrañaría que haya quien incluso se olvidase de esto y pensara que era otro grupo de fans que había vuelto sobre la misma historia, pero no, lo bueno se hace esperar.

Es cierto que hay ciertas limitaciones evidentes en el resultado, pero conviene recordar que no han gozado de un presupuesto millonario para llevar 'Dragon Ball Z: Light of Hope' a buen puerto. A cambio hay un notable respeto hacia la obra original, un cuidado trabajo para que todo luzca lo mejor posible y un ejemplar tratamiento de la historia que seguro que logra que más de uno se emocione con determinadas escenas.