'Caballero Luna' (1x02): Steven Grant es todo un dandi en un buen episodio en el que descubrimos quién demonios es Marc

Como diría durante tantos y tantos episodios nuestro querido Barney Stinson, «Suit up!». Claro que en 'Caballero Luna' ('Moon Knight') ponerse el traje (invocarlo) tiene otras implicaciones y obligaciones. Pero no adelantemos acontecimientos y veamos qué ha pasado en el segundo episodio de la serie de Disney+.

Por cierto, a partir de aquí habrá spoilers de 'Invoca el traje', el episodio 1x02 de 'Caballero Luna'.

Escrito por Michael Kastelein y con dirección del dueto formado por Justin Benson y Aaron Moorhead, todo este segundo episodio gira en torno a una pregunta: ¿quién demonios es Marc? Claro que no es el único interrogante pero sí la clave para el resto.

A la mañana siguiente

'Invoca el traje' comienza con Steven (Oscar Isaac) afrontando las consecuencias de su lucha con el chacal místico del episodio anterior. ¿Ha sido real? es la duda que siempre tiene en la cabeza, desde el minuto uno, nuestro protagonista. Sin estar del todo seguro (porque las cámaras no muestran nada que no sea él) y habiendo sido despedido del museo por el destrozo ocasionado, se pondrá manos a la obra para ver quién es Marc.

Así, Steven acaba en un trastero lleno de las pertenencias de Marc, pasaporte, dinero en efectivo y armas incluido. Aquí ya se verbalizan algunas de las cuestiones en torno a Khonshu y el papel de Spector como su avatar, el puño de la venganza. Algo con lo que no está nada de acuerdo Grant, que jura y perjura que no volverá a ceder el control a su otra personalidad.

Huyendo del trastero, Grant tropieza y aquí es donde aparece Layla (May Calamawy), "la chica del teléfono". Convencida de que hablaba en clave, la mujer reaparece buscando respuestas sobre qué hace su esposo en Londres.

Hay un detalle que me llama la atención durante esta presentación de Layla y es la mirada que le hace a los espejos retrovisores. Si bien puede que simplemente sea un plano sin mayor trasfondo, podría ser indicativo de que la misteriosa joven también tenga una condición similar a la de Steven/Marc.

Al ser un alguien que no está basado en ningún personaje de cómic (o, de momento, es lo que nos cuentan), los guionistas tienen bastante margen de maniobra con ella. Sin embargo, existe la teoría (por coincidencia en nombre) de que se trate en realidad de la versión del MCU de Layla Miller, la joven mutante capaz de desbloquear o restaurar recuerdos e identidades manipuladas como en 'Dinastía de M' ('House of M'), donde debutó. Si bien temáticamente cuadraría, de momento no deja de ser una hipótesis.

La comuna Ammit

El último acto del episodio nos lleva a la comuna que se ha montado Arthur Harrow (Ethan Hawke) en pleno Londres. Ahí seguimos haciéndonos una idea mejor del lore por el que nos movemos. También conocemos algo más de este tal Khonshu y cómo su concepto de justicia dista mucho de la que propone la diosa rival Ammit.

La conversación entre Steven y Arthur gira en este sentido: ¿venganza/castigo ante el acto cometido o justicia preventiva y cortar la amenaza de raíz? Y otro tema: ¿hasta qué punto tiene libertad el avatar de un dios?, ¿son meros siervos utilizados en cruzadas y caprichos divinos?

Steven se ve de repente eligiendo ente lo que no quiere y lo que aborrece. Las circunstancias le obligan a invocar el traje... pero al no querer ceder el control a Marc tenemos el traje de dandi, el de la etapa de Warren Ellis y Declan Shalvey. Mala elección, al parecer, pero pronto se verá obligado a dar el mando a Spector, con un poco más de acción en esta lucha.

Después del combate pertinente con un chacal invisible a ojos humanos, el episodio cierra con Harrow encontrando el dichoso escarabajo y Steven/Marc en el suelo de un hotel. Bienvenidos a Egipto.

La segunda parte del piloto

A pesar de estar escritos y dirigidos por personas distintas, al ver los dos primeros episodios en conjunto, da la sensación de que hemos asistido a un "piloto largo" de televisión de toda la vida.

De estos que o se emiten sin solución de continuidad o se parten en dos y se emiten seguidos. Quizás si en Disney+ hubieran estrenado estos dos primeros la misma semana no tendríamos la sensación de llevar dos semanas de presentaciones. Porque son presentaciones, no revelaciones. Esas llegarán más tarde. O, al menos, eso esperamos.

En cualquier caso, este segundo episodio creo que funciona bastante bien en lo que se propone. Tiene ritmo a pesar de que se hace un pelín pesado en lo que avanza. Ahora habrá que ver qué nos espera en Egipto.