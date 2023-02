'La chica invisible' es un retorcido thriller en el que destaca su agobiante ambientación, pero la serie de Disney+ tiene una pega muy importante

A Disney+ le ha costado apostar por las series españolas propias más que a otras plataformas. Hace ya casi dos años llegó una coproducción con Telecinco como 'Besos al aire' que pasó un tanto desapercibida y el pasado mes de noviembre fue el turno de 'La última', título del que se habló por la ruptura en la vida real de sus dos protagonistas que por cualquier otra cosa.

Suele decirse que a la tercera va la vencida y es probable que también suceda lo mismo con Disney+, pues este miércoles 15 de febrero ha llegado a la plataforma 'La chica invisible', adaptación de la célebre trilogía literaria de Blue Jeans. Además, ha llegado en un buen momento para los thrillers televisivos españoles, pues 'La chica de nieve' lleva ya un tiempo arrasando en Netflix.

Luces y sombras

Para poder hablar de su éxito todavía habrá que esperar un poco, pero yo ya he podido ver sus dos primeros episodios -los que se han apuesto a disposición de la prensa- y el resultado ha sido satisfactorio. Eso sí, no memorable, pues uno de sus problemas es que apuesta demasiado sobre seguro y acaba recordando así más de la cuenta a producciones similares, pero sí más que digno a la hora de generar tensión e interesarte por el caso que plantea.

Uno de los grandes logros de 'La chica invisible' es su trabajo de ambientación en Cárdena, un pueblo ficticio andaluz durante la celebración de unas fiestas de verano. En todo momento existe una carga de agobio en el ambiente que ayuda a elevar la tensión a través de la sensación de que el lugar es un pueblo del que nadie va a poder escapar.

Por ahí la serie logra marcar una identidad propia de forma rápida y efectiva, pero luego se olvida de algo tan fundamental como dar suficiente importancia a los personajes como para que sean un punto de enganche adicional. Al menos durante sus dos primeros episodios, solamente el padre y la hija interpretados por el siempre solvente Daniel Grao y Zoe Stein ('Mantícora') tienen algo de espacio para respirar y ser más que meras herramientas narrativas. Ellos dos sí que cumplen con creces, pero, claro está, hace falta más que eso y los secundarios no dan la talla por ahora.

Eso lleva a que, obviamente, 'La chica invisible' potencie el misterio alrededor del asesinato de una adolescente por encima de todo, para lo cual el trabajo de puesta en escena de Norberto López Amado -en los siguientes también participa Aritz Moreno, responsable de la estupenda 'Ventajas de viajar en tren', pero los dos primeros corren a cargo del director de 'El cuaderno de Sara'- cobra especial importancia. Y es que desde su cabecera se busca imprimir un aire siniestro al relato que luego encuentra acomodo en la serie a todos los niveles. Tampoco esperéis algo tan agobiante y enfermizo como podría ser el caso de 'Seven' pero sí suficientemente potenciado para que juegue a su favor.

Los secundarios sí que son invisibles

En esa línea también funciona bastante bien la problemática relación entre los personajes de Grao y Stein, con el primero mostrándose algo ausente y autoritario, mientras que ella no puede impedir sentir curiosidad por lo sucedido, ya que su padre está a cargo del caso. Ahí ha sido un acierto para enrarecerlo tomar licencias respecto al libro, donde también aparece la madre, de la cual no hay ni rastro en la serie de Disney+.

Más allá de eso, apenas recuerdo gran cosa del resto de personajes y eso que tengo los dos episodios muy recientes. Sí es verdad que así consigues desviar la atención y que de entrada no haya uno o dos sospechosos más claros y que las sospechas se extiendan a todo el pueblo, pero de entrada también limitas la conexión que uno pueda tener hacia la serie y no me sorprendería que algunos espectadores quizá pierdan el interés como resultado de ello.

No me cabe duda de que ese punto irá mejorando según pasen los episodios -su primera temporada consta de ocho y ya pueden verde todos en Disney+-, pero quizá habría sido mejor trabajarlo un poco más de entrada, ya que eso le resta personalidad y la aproxima demasiado a títulos similares. Además, el segundo capítulo a duras penas supera los 30 minutos, por lo que al menos ahí tenían espacio de sobra para empezar a compensarlo más. Imagino que habrán preferido potenciar una narrativa más clara y directa, pero eso también tiene sus pegas.

En resumidas cuentas

'La chica invisible' es un retorcido thriller en el que sobresale su agobiante trabajo de ambientación y cuenta con unas sólidas interpretaciones de sus dos protagonistas. Lástima que el resto de personajes parezcan importar poco, lo cual lleva a que la serie de Disney+ acabe asemejándose más de la cuenta a otras producciones en una línea similar. Con todo, ofrece lo suficiente para tener al menos curiosidad por ver cómo evoluciona.

