'Derribad al hombre' ('Blow the Man Down'): Amazon Prime presenta un entretenido thriller feminista lleno de secretos familiares

Bridget Savage Cole y Danielle Krudy unen fuerzas para realizar su debut en el largometraje con esta película que Amazon Prime distribuye a nivel mundial. 'Derribad al hombre' ('Blow the Man Down'), escrita y dirigida por ambas realizadoras, nos mete de lleno en un diabólico enredo criminal donde todos los personajes tienen más de un secreto oculto.

Fargo desde el mar

Está siendo un año peculiar para la pesca en el cine. Si hace unos meses asistíamos con gusto a la interesante 'Keepers: el misterio del faro', este primer trimestre de 2020 ha llegado con salitre, sudor, sangre y unas dosis de estilo que hacen de esta 'Derribad al hombre' ('Blow the Man Down') un tercer plato que facilita la digestión de las mucho más arriesgadas 'El faro' y 'Bait', dos de las mejores películas del año de la plaga.

Mary Beth y Pris Connolly son dos hermanas que han cuidado a a su madre enferma durante casi un año. El día de su funeral, Mary Beth, la más volátil de las dos, se entera de que su madre, propietaria de una pescadería local en el pueblo de pescadores de Maine que acoge la historia, solo les ha dejado deudas. En un callejón sin salida, tan metafórico como real, Mary Beth verá como su destino cambiará tras cruzarse en el camino de un hombre peligroso.

Tomando un punto de partida atractivo, tanto visual como argumental, la película de Cole y Krudy nos devuelve a los viejos buenos tiempos de 'Fargo', aquel thriller lleno de humor negro que catapultó a los hermanos Coen a la fama mundial, si es que aún no estaban catapultados ya a mediados de los 90. Personajes interesantes, ambientación espectacular, una comunidad cerrada llena de secretos y un pasado que viene a pasar facturas fotografiados con mano maestra y gélida por Todd Banhazl, nombre a tener en cuenta para el futuro cercano, si es que habrá algo de eso.

El pueblo de las malditas

Así de espectacular es el inicio de la película, casi una versión coloreada y extra-sonorizada de la obra maestra de Mark Jenkin que os recomendé encarecidamente hace un par de meses. Una apuesta fuerte que se apoya en un reparto coral prácticamente femenino donde brillan, incluso por encima de sus dos protagonistas principales, un reparto de personajes secundarios interpretado por un puñado de actrices en estado de gracia.

Sophie Lowe y Morgan Saylor, británica y americana respectivamente, aprovechan esa distancia física para crear lazos fraternales tan fríos como requiere la propuesta, ofreciendo dos interpretaciones notables. Pero entre el resto de personajes, destacan por encima del resto la mítica Annette O'Toole y Marceline Hugot, siendo la reina de la función la veterana Margo Martindale, cuyo personaje es el centro del universo de esta pequeña gran tragedia.

Sostenida sobre la saloma del mismo título (canto marinero utilizado para aumentar la productividad), 'Derribad al hombre' ('Blow the Man Down') es un entretenido thriller noir de corte femenino (y feminista) que tiene dos claros puntos destacados en su inicio y desenlace, aunque el camino a transitar entre A y B conlleve también combatir cierto tedio y una sensación de hastío difícil de eliminar. Porque a pesar de resultar un producto fresco y a tener en cuenta, incluso sorprendente, no pasan demasiadas cosas bajo las nubes de Maine que no hayamos visto antes en otros pueblos.