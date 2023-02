Dura 5 horas y está en Netflix: esta miniserie empieza siendo un rutinario biopic de Spotify y acaba convertido en un capítulo de 'Black Mirror'

El año pasado Netflix amplió su catálogo de series nórdicas con 'La Playlist', una miniserie sueca basada en la historia de Spotify. Un entretenido biopic que ofrece un retrato diverso de la megalítica compañía de música en streaming.

La lista de reproducción

Daniel Ek es un empresario tecnológico con una idea revolucionaria: Spotify, una plataforma de música gratis en streaming que puede ser la solución a la crisis que está viviendo la industria discográfica. Junto con su socio Martin Lorentzon, buscarán la forma de levantar el proyecto frente a todos los obstáculos que encontrarán en su camino.

'La playlist' es una miniserie de seis episodios que cuenta de forma ficcionada los orígenes de Spotify. Está basado en el libro 'Spotify: Cómo una startup sueca ganó la batalla por el dominio del audio a Apple, Google y Amazon' de Jonas Leijonhufvud y Sven Carlsson.

El primer episodio de la serie sigue los mismos derroteros de los biopics sobre "grandes inventos": genio incomprendido con una idea rompedora en la que nadie cree y, tras encontrar la negativa de las grandes empresas en repetidas ocasiones, finalmente da con la clave para que que alguien vea el potencial de su proyecto y triunfa con él.

Los episodios del 2 al 5 básicamente cuentan los mismos hechos pero desde el punto de vista de otros personajes relevantes en la historia: Per Sundin ('La industria'), Petra Hansson ('La ley'), Andreas Ehn ('El programador') y Martin Lorentzon ('El socio').

Así pues, si bien ese primer episodio puede dar la impresión de no tener nada nuevo que contar, el resto de episodios sí van dando matices sobre qué hay detrás del auge de una plataforma de este calibre, las batallas legales que hay de por medio y cómo no todo el mundo quedó satisfecho con cómo sucedieron los acontecimientos. Cuenta todo el proceso de forma amena y lo más accesible accesible para el espectador, aunque con ello a veces peque de ser un poco telefilm.

No obstante, lo verdaderamente interesante de la miniserie sucede en el episodio 6. Sin entrar en detalles para no spoilear, digamos que lo que nos cuentan en los episodios anteriores es realidad dramatizada y nos refleja unos sucesos que, aunque no literalmente, sí tuvieron lugar.

Pues bien, el episodio 6 da un salto en el tiempo a 2024 y nos ofrece un futuro hipotético que, sin embargo, no resulta en absoluto disonante con todo lo que hemos visto hasta el momento. La narración de este episodio toma como protagonista a Bobbi T, la cantante que aparece desde el primer episodio como amiga de la infancia de Daniel Ek.

Bobbi es un personaje ficticio que nos sirve para hacer hincapié en este último episodio en la cara más amarga del éxito de Spotify y plantear hasta qué punto supone de verdad ese "gran avance".

Un giro inesperado hacia la ciencia ficción y que muestra la otra cara de la moneda. Sin duda, este episodio se desmarca por completo de ser el biopic complaciente que parecía al principio y deja al espectador con muchas reflexiones. Si bien solo es un episodio de seis y el resto pueden antojarse algo repetitivos por aquello de darle vueltas a unos mismos sucesos.

'La Playlist' comienza como un biopic convencional pero termina dando una mirada crítica a la industria. Es cierto que la historia podría haberse contado con menos episodios y a veces no puede evitar ser redundante, pero la mayor parte del tiempo consigue ser accesible, muy entretenido y nos da algo más que el retrato idealizadamente positivo que podría haber sido.