Una inquietante leyenda real ya tiene su propia película de terror y ha llegado a streaming. Es como si 'El proyecto de la bruja de Blair' adaptara a Lovecraft

Ha llegado a la plataforma Shadowz la película ‘Frogman’, dirigida por Anthony Cousins, que se adentra en el terror de metraje encontrado a partir de la leyenda del Hombre Rana de Loveland, un críptido que se dice habita en los alrededores del pueblo de Ohio. Da igual los años que pasen, las modas y las manías, el found footage se resiste a desaparecer y sigue resultando un gran punto de entrada al cine para los cineastas noveles que deciden hacer una película en el bosque con sus amigos.

Dentro del formato hay sus propios movimientos y obsesiones, y uno de ellos es la criptozoología, que es en realidad el verdadero origen del subgénero, con los primeros falsos documentales sobre el bigfoot y las fotos trucadas sobre sus avistamientos. De ese mismo ser hemos visto desde ‘Willow Creek’ (2013) hasta ‘Exists’ (2014), el homenaje del cocreador de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ (1999) al fenómeno que le inspiró, creando su icónica película pasando folclore “científico” por uno ocultista y basado en mitos.

Animales fantásticos y dónde grabarlos

Lo cierto es que en el territorio estadounidense ambas posibilidades se entremezclan y las zonas rurales se han convertido en una zona fértil para la aparición de estos avistamientos y puede decirse que muchas pequeñas ciudades y pueblos han encontrado una fuente de ingresos en la construcción de sus propias leyendas, desde el Mothman al demonio de Jersey, pero hay una muy singular, que es el hombre rana de Loveland, una criatura que ha generado su propia microcultura, merchandising y acervo, con lo que una película sobre ella estaba por llegar de alguna forma.

‘Frogman’ sigue la historia de Dallas Kyle, interpretado por Nathan Tymoshuk, un hombre que grabó un clip borroso de tres segundos del supuesto hombre rana cuando era un chaval. Ahora, sin trabajo y viviendo de su hermana y el marido de ésta, Dallas está decidido a demostrar la existencia del ser como forma de hacer algo con su vida. Junto con su amigo Scotty (Benny Barrett) y su posible pareja Amy (Chelsey Grant), Dallas se adentra en los bosques de Loveland con el sueño de encontrar al escurridizo críptido armado únicamente con su vieja cámara de vídeo, lo que permite un fetichismo formal por las texturas High 8 de los viejos vídeos encontrados y las grabaciones caseras de los 90.

La leyenda real del Hombre Rana de Loveland, también conocido como Lagarto de Loveland, se remonta a 1955. Según el folclore local, un hombre de negocios que viajaba vio varias figuras pálidas, coriáceas, con cara de rana y ojos brillantes, de hasta metro y medio de altura, en el arcén de una carretera de Branch Hill. Desde entonces, se han producido avistamientos por todo el pueblo, siendo el más reciente en 2016 en los alrededores del lago Isabella. Ohio es un lugar muy propenso a estas historias, y también se habla del Grassman, otro parecido a Bigfoot, y “el Monstruo del Lago Erie”, que no hace falta decir en quién se inspira.

Primo carnal de los profundos de Lovecraft

‘Frogman’ sigue los pasos de otras películas sobre animales olvidados, que eran la base también de series documentales como ‘Lost Tapes’, aunque se atreve con un tono de extraña comedia de terror, casi inevitable por la figura sobre la que circula su trama, a la que buscan capturar como los protagonistas de 'Nop'. Esto deja espacio para un extenso desarrollo de personajes, una rareza en el formato, y toda su primera mitad se dedica a construir sus relaciones, lo que da sus frutos en la segunda mitad, cuando entran en juego los elementos de terror. El clímax de la película es a la vez hilarante y aterrador, y aunque supone una conclusión satisfactoria, ya se ha anunciado una segunda parte.

Las ranas nunca han sido un tema muy constante en el cine de terror, aunque la primera que podemos datar, ‘The Maze’ (1953) era un excelente relato lovecraftiano en el que la forma de animal no importaba tanto como el misterio a su alrededor. La extraña ‘Ranas’ (1972) superaba el difícil desafío de convertir a los inofensivos animales en una plaga casi psicológica, y en la parodia del género ‘There’s Nothing Out There’ (1991) la forma extraterrestre encajaba con su tono paródico que adelantaba los juegos meta de ‘Scream’. Quizá este es el aspecto menos comprendido de este nuevo found footage, que abraza la singularidad de su improbable monstruo y le añade sin miedo los detalles mágicos del mito original.

No es lo mismo un anfibio antropomorfo que uno con una varita con efectos impredecibles, lo que aquí se desarrolla con un aspecto de contagio con consecuencias nada ridículas, con un body horror de transformación tan escueto como grotesco y memorable, aspectos de reproducción traumática propios de ‘Humanoides del abismo’ (1980) y una base lovecraftiana que inevitablemente tocará la fibra de los nostálgicos de Innsmouth. Su final rompe con la clásica desaparición de los autores del video y va un pasito más allá, cerrando una de las muestras más divertidas del formato en unos años.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024