'Mogul Mogwli': Riz Ahmed brilla en una crónica de la identidad "condenada" de las segundas generaciones de migrantes

Más que una forma de vida o de expresión, la música es para Zed una forma de anestesiarse de lo que se rodea, del restaurante de comida paquistaní que su padre ha montado en Reino Unido para ganarse la vida, por ejemplo.

Así es como el director Bassam Tariq retrata durante un fragmento de la película 'Mogul Mogwli' el yo del pasado de Zaheer, como se llama realmente el personaje que interpreta Riz Ahmed en un largometraje que casi podría decirse que recoge el testigo del batería al que encarnó en 'Sound of Metal', y que le sirvió de nominación al Oscar a Mejor actor.

Aunque los dos recientes trabajos de Ahmed tienen en común ser debuts cinematográficos de realizadores y ser historias que han tocado de forma directa su corazón, de tal manera que no puede explicarlo, en sintonía con las palabras que compartió Ahmed en la red social Twitter durante la promoción de 'Mogul Mogwli' en 2020, es en concreto este último largometraje "el trabajo más personal" del actor, en el que extrapola sus propias reivindicaciones a través de un personaje que utiliza para canalizar temas referentes a sus orígenes y conflictos identitarios.

Al igual que Riz Ahmed (Rizwan, en realidad), Zed es un rapero de ascendencia paquistaní que se ha criado en Reino Unido tras emigrar sus padres a este país. Sin embargo, su vida, su carrera y su pareja están en Nueva York, por lo que cuando llega el momento de despegar en su trayectoria musical con una gira como telonero que pasa por Reino Unido se abre una pequeña brecha en su balanza perfectamente equilibrada, con una relación que ya no puede seguir por FaceTime y la "obligación" de volver a casa para visitar a su familia, a la que no ve desde hace dos años.

Es entonces cuando empieza a cuestionarse de nuevo su identidad y sus propios músculos flaquean por el "fraude" de ser una persona a caballo entre dos mundos: un paquistaní "occidentalizado", el insulto que le espeta un desconocido al volver a casa, que proclama su identidad como musulmán en sus canciones.

Estrenada en el Atlàntida Mallorca Film Festival, cuyo catálogo se puede visionar en la plataforma de streaming de Filmin, 'Mogul Mowgli' supone para Ahmed un paso más en su trabajo como activista para visibilizar a la comunidad musulmana más allá de estereotipos, una faceta que le ha llevado a presentar este verano un estudio en el que se analiza "la inexistencia o la presencia maligna" de los musulmanes según su representación en las películas más populares.

I'm fed up of seeing Muslim characters on screen either negative or non existent. The industry must change. Our new study proves what many of us always felt about #MuslimsInFilm. The cost is measured in hate & lost lives.