Netflix esconde un documental fascinante: 'Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski', misterio, arte y un viaje a lo más oscuro del ser humano

¿Se puede separar el arte del artista? Es una de las cuestiones más recurrentes cuando ponemos la lupa sobre la persona y no sobre la obra, ya que podría no gustarnos lo que nos vayamos a encontrar. A partir de ese momento quizás no seamos capaces (o no queramos) ver sus creaciones con imparcialidad.

Este es uno de los puntos principales de 'Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski', un documental producido por Leonardo DiCaprio y que nos introduce en la fascinante historia de Stanislav Szukalski.

Es bastante probable que no te suene el nombre de este artista polaco nacido a principios del siglo pasado, pero una vez que veas el documental difícilmente serás capaz de olvidarlo. Yo descubrí este título navegando por Netflix de madrugada y, aunque tenía que despertarme temprano al día siguiente, al terminar de ver el trailer supe que necesitaba saber de qué se trataba inmediatamente.

La delgada línea entre el genio y la locura, entre la megalomanía y la maestría

A DiCaprio, además de sus famosas interpretaciones frente a la cámara, también lo empezamos a conocer por su papel como productor de documentales. Parece que todos tienen un mismo leitmotiv: presentarnos una historia que nos remueva por dentro y que quizás no conocíamos a fondo. Es algo que también ocurre en 'Before the Flood' y 'Cowspiracy'.

Así escribía Szukalski

Szukalski no es una persona cualquiera, ni tampoco es un artista cualquiera. Es algo que podemos comprobar tanto en sus entrevistas como en su obra. Estamos hablando de una persona que fue un niño prodigio, y en la escuela le llegaron a recriminar que utilizara un alfabeto que él mismo se había inventado.

Un viaje doble: de Polonia a Estados Unidos y del olvido a la fama

Szukalski de joven, en Polonia

El problema es que hasta hace nada era un gran desconocido, y este documental está ayudando a que consiga la fama que no tuvo en décadas pasadas. Glenn Bray, un conocido coleccionista, lo descubrió gracias a un libro olvidado, y se sorprendió cuando supo que vivía a escasos kilómetros de su casa.

A Glenn tenemos que agradecerle el descubrimiento y, sobre todo, haberse acercado todas las semanas a la casa del artista con una cámara de vídeo. Gracias a esas numerosas quedadas en la década de los 80 podemos ver y conocer, de la voz del propio Szukalski, la historia detrás de su vida y obra.

La mayor parte de la obra de Stanislav Szukalski fue destruida

No quiero hacer demasiados spoilers (creo que el factor sorpresa de este documental es esencial), pero Szukalski nos traslada a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, concretamente a Polonia. En aquel momento, muchos grupos nacionalistas tomaban las obras de este artista y las utilizaban para reivindicar políticas que no son fáciles de digerir.

Llegaron los nazis y a Szukalski le tocó emigrar a los Estados Unidos, dejando toda su obra atrás. Cientos de esculturas (algunas colosales) y pinturas fueron destruidas por los nazis, buscando borrar cualquier atisbo de identidad del pueblo polaco.

Como decía, este documental muestra muy bien como, además de la obra, la vida de un artista puede evolucionar por completo. Cuesta imaginar al Szukalski anciano tomando decisiones que (aparentemente) tomó en su juventud.

Nacionalismo que contrasta con una obra que nos recuerda a muchas culturas y épocas

Nos toca a nosotros decidir si las incógnitas que nos muestran hacen su obra más alucinante o, por el contrario, la empaña. De Szukalski llegaron a decir que es el "Miguel Ángel de nuestra generación". Las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que sus obras no dejan indiferente a nadie.

El lado megalómano de Szukalski es normal que nos provoque rechazo, al igual que algunas decisiones sociales y políticas que parece haber tomado en sus años de juventud. Por el contrario, su obra es capaz de conectarnos con las esculturas mayas, de Rodin o de los nativos norteamericanos.

Muchas veces aborrezco el catálogo de Netflix, pero hallazgos como estos hacen que valga la pena mantener la suscripción. 'Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski' nos vuelve a recordar que la vida real puede ser más fantástica y alucinante que muchas producciones que vemos en el cine.