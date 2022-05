'Now & Then': la primera serie española de Apple TV+ es un efectivo thriller con Maribel Verdú que explora las secuelas del paso del tiempo

Debo reconocer que tenía bastante curiosidad en torno a 'Now & Then', debido a su naturaleza de primera serie española de Apple TV+. Quizás más duda me daba que esta viniese de la mano de Ramón Campos y Gema R. Neira, que si bien suelen tener un buen nivel, son algo erráticos en el desarrollo de sus series.

Así, tenemos un thriller tipo "sé lo que hicisteis", en el que unos amigos de Universidad se reúnen 20 años después de una fatídica noche cuando alguien amenaza desvelar la verdad sobre la muerte de uno de la pandilla tras una velada de fiesta.

Con estos mimbres, el siempre elevado nivel técnico que Apple le está dando a la serie y la diferencia que supone haberse rodado en español e inglés, nos encontramos con un drama criminal bastante eficaz y entretenido. Sin embargo, 'Now & Then' termina siendo a ratos tan genérica como puede anticipar una premisa que hemos visto ya mil veces.

La senda del tiempo

En este sentido, lo más interesante o destacable es ver cómo los guionistas han trabajado para que el presente reflexione sobre el pasado. Se preocupan por mostrar ese viaje, en profundizar en los motivos, en pecados y aciertos de juventud y en cómo se han convertido en lo que son.

Hay veces que la escritura es algo perezosa en estas comparaciones. Quizás más obvia que perezosa —ejercen de vez en cuando el "mostramos al personaje del pasado y presente en situación similar y comparamos"—. Otras veces es más sutil en el relato que quiere incidir en la evolución, en la frustración de los sueños de juventud en la vida adulta.

Aquí ayuda bastante la sólida dirección de Gideon Raff, que hilvana estos claroscuros, este viaje de presente a pasado y los contrastes de los personajes con una realización sin peros.

Llama también la atención la decisión artística, quizás por ser más inusual de lo que parece —cuántas series se limitan a poner pelucón a sus personajes para los flashbacks—, de usar otros actores para las versiones jóvenes de los protagonistas. Esto acentúa precisamente ese estrago del tiempo.

Si bien la decisión es acertada, no en todo los casos las contrapartidas encajan del todo bien. Esto no quiere decir que el reparto esté mal, es llamativo —Maribel Verdú, Marina de Tavira, Rosie Pérez, José María Yazpik, etc.— y además logran mantener bien el interés aun en los momentos en el que el material flojea (los diálogos son un poco mediocres).

En líneas generales 'Now & Then' es un thriller correcto, entretenido y, lamentablemente, tan efectivo como olvidable. En una época en la que sobreabunda este género, la serie de Apple TV+ no logra tener una baza lo suficientemente cautivadora como para destacar.