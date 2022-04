Tráiler de 'Now & Then': la primera serie española de Apple TV+ es un thriller bilingüe de los creadores de 'Velvet' y 'Homeland'

'Velvet', 'Gran Hotel', 'Las chicas del cable', etc. los responsables de Producciones Bambú no paran y el 20 de mayo llega a Apple TV+ su nueva serie, 'Now & Then'. Un thriller bilingüe de ocho episodios cuyo tráiler ya podemos ver.

La serie, que técnicamente es la primera española para la plataforma, gira en torno a un grupo de buenos amigos de la universidad cuyas vidas cambian para siempre cuando uno de ellos muera trágicamente en un fin de semana de fiesta. 20 años después, los cinco restantes se reúnen cuando una amenaza pone en riesgo sus mundos perfectos.

Un reparto internacional de lujo

La serie está rodada en español e inglés, con un destacado reparto encabezado por Marina de Tavira, Rosie Pérez, José María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna.

Ramón Campos y Gema Neira son los creadores de 'Now & Then', con el primero ejerciendo como showrunner. En la producción ejecutiva también tenemos a Teresa Fernández Valdés y Gideon Raff, creador de la 'Homeland' israelí y productor de la versión estadounidense. Raff, además, ejerce de director de este thriller.