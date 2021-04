Apple TV+ anuncia su primera serie española: en marcha 'Now and Then', un thriller bilingüe de los creadores de 'Las chicas del cable'

Apple TV+ está expandiéndose con sus coproducciones internacionales y le ha llegado el turno a España. Con algún que otro matiz, eso sí. La plataforma ha anunciado 'Now and Then', un nuevo thriller dramático creado y producido por Bambú Producciones ('Velvet', 'Las chicas del Cable', etc), lo que implica que será la primera serie española del servicio.

Los tres mosqueteros de la productora, Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira serán los encargados de crear y escribir (con los dos primeros de showrunners) una serie ambientada en Miami que se rodará en español e inglés con un reparto principal íntegramente hispano.

La serie seguirá a un grupo de amigos de la universidad cuyas vidas cambian para siempre cuando uno de ellos muere después de un fin de semana de fiesta. 20 años después, los cinco restantes se reúnen por una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.

Una serie española en Miami

No se saben todavía más detalles de 'Now and Then', como por ejemplo la fecha tentativa de estreno, el número de episodios o el reparto. Sí que sabemos que Gideon Raff ('El espía') será su productor ejecutivo y dirigirá los dos primeros episodios.

Es refrescante, eso sí, el ver a la gente de Bambú haciendo algo que no sea época (al menos en principio no lo es). No es que siempre lo hagan (ahí tenemos 'En el corredor de la muerte' de Movistar+) pero sí que es una de esas marcas de la casa en el que se suelen acomodar.