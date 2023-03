'Parentesco' podría haber sido la nueva 'Outlander'... si no la hubieran cancelado: la serie de ciencia ficción en Disney+ es adictiva a pesar de sus defectos

En lo que estaba viendo los primeros capítulos de 'Parentesco' (Kindred), la adaptación de la novela de Octavia E. Butler que llega este miércoles a Disney+, no dejaba de tener la sensación de que si hubiera estado en Netflix no hubiera pasado tan desapercibida.

Que no digo que la serie protagonizada por Mallori Johnson sea una gran joya a descubrir. Pero sí que este relato de viajes en el tiempo, mezclado con un buen misterio familiar, tiene todos los elementos para poder enganchar en su propuesta con esa mezcolanza de temas y géneros. Lo logra a medias.

La pena es que desde Hulu decidieron cancelar sin piedad y nos quedamos a medias de una aventura temporal de Dana que podría haber marcado la "nueva" 'Outlander'. Sobre todo ahora que el drama temporal de los escoceses está ante sus últimos compases.

Pérdidas en la adaptación

Con un par de cambios importantes por aquí y por ahí en cuanto a la novela original, 'Parentesco' comienza con la mudanza de una guionista de televisión que se muda a Los Angeles para estar más cerca de la poca familia que tiene. Pronto empezará a experimentar viajes en el tiempo hasta una finca en la Maryland de antes de la guerra de secesión.

El porqué de estos viajes traumáticos en el tiempo a una era en la que, al ser negra, será tomada como una esclava es algo que la serie intentará responder poco a poco en lo que se enlaza este pasado con el misterio familiar de la muerte de la madre de la protagonista.

La premisa de la historia de Butler era tan sencilla como profunda: quería explorar los tiempos de esclavitud desde una perspectiva moderna e ir mucho más allá del acción/reacción o del discurso de "vaya tiempos duros". Si bien Branden Jacobs-Jenkins entiende qué quería contar Butler en su novela, da la sensación de que para hacer la historia más televisiva se han perdido matices en la adaptación.

De hecho, tenemos algún que otro cambio que si bien parece menor, cambia bastante las cosas: en vez de tener a una pareja muy asentada como en los libros, Dana y Kevin (Micah Stock) se acaban de conocer, lo que le da un cariz bien distinto (incluso de comedia romántica a veces) a todas las implicaciones que se van desarrollando en 'Parentesco'.

Si bien creo que hay una buena dirección, algo convencional, pero eficaz al fin y al cabo, a veces se echa en falta algo más de fuerza a la hora de plasmar los hechos, las torturas y otras escenas duras que se plantean. Sin necesidad de llegar al "torture porn" sí que a veces pide ser un poco 'El cuento de la criada' para retratar estas opresiones.

Un reparto que eleva la propuesta

Esto, unido a una producción que se nota algo barata y un guion poco incisivo, hace que 'Parentesco' pierda algo de puntos al mostrarse blanda. Lo que no quiere decir que Jacobs-Jenkins y compañía sean mancos en la ejecución de la serie. Saben usar muy bien los tiempos y estructuras para mantenernos, a pesar de estos defectos, continuamente en vilo.

Sin duda, lo mejor de la serie radica en su reparto. La aún principiante Mallori Johnson (cuyo debut televisivo fue en 'WeCrashed') está espléndida en un papel protagonista que domina bastante bien y logra elevar la historia cuando esta más lo necesita.

Aun con sus pocas virtudes y notables defectos, me he sorprendido a mí mismo enganchado a la historia de Dana en 'Parentesco' y creo, realmente, que si hubieran pulido cosas por aquí y por ahí y, de paso, una segunda oportunidad, podríamos estar hoy hablando de una nueva obsesión del streaming. Lástima que no sea así.

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción