'The Goes Wrong Show' es una de las mejores comedias de los últimos años y solo tienes unos días para verla en Amazon

El buen entretenimiento ha sido especialmente importante desde la irrupción de la pandemia de coronavirus. A fin de cuentas, las cosas que podíamos hacer se han restringido de forma bastante importante en todo este tiempo, por lo que algo que sirviera para evadirnos siempre era bienvenido. Son varias las series y películas que he disfrutado en todo este tiempo, pero creo que ninguna tanto como 'The Goes Wrong Show'.

La serie es una producción original de BBC que llegó finalmente a España de la mano de Amazon. La mala noticia es que 'The Goes Wrong Show' va a abandonar Prime Video este próximo domingo 28 de febrero y con este artículo me gustaría explicaros por qué creo que merece mucho la pena que le deis una oportunidad antes de que eso suceda.

Tronchante

¿Pero qué diantres es exactamente 'The Goes Wrong Show'? Lo más sencillo sería definirla como una antología cómica de seis episodios -hay además un especial posterior que no ha llegado a aparecer en el catálogo de Amazon- de media hora en la que cada uno de ellos aborda un género diferente, desde el relato navideño hasta el drama judicial, pasando también por el terror. De esa forma se consigue la variedad necesaria para que Mischief Theatre haga su magia y se ganen rápidamente la complicidad del público.

Quizá haya algunos lectores que hayan tenido la ocasión de ver en Madrid 'La función que sale mal', versión española de la obra de teatro que dio a conocer a esa compañía. Para ellos basta con decir que es un humor en la misma línea sin ser una mera repetición, pero para los demás conviene aclarar que recurren mucho a una combinación de comedia física, uso del absurdo, juegos de palabras, un puntito de parodia y llevar al límite la necesidad de seguir adelante con la historia pese a todos los contratiempos con los que pueden encontrarse.

Eso sí, esto último está perfectamente integrado en los guiones para conseguir una sensación de naturalidad que conecte con el público. No hay nada dejado al azar y sí una finalidad cómica, buscando en todo momento el tono adecuado para que sea lo más accesible posible. Y es que aquí lo realmente elaborado no es tanto las bromas como la forma de construir todo alrededor de ellas y que fluya con una energía asombrosa.

Tanto es así que en un revisionado no es que no pierda la más mínima gracia, pues en más de una ocasión es probable que estés soltando la carcajada antes incluso de que suceda lo que tiene que provocarla. Ya no es solamente una cuestión de timing, sino de la brillantez con la que está escrita sabiendo que tiene funcionar mucho más allá de la posibilidad de optar por ser un pasatiempo de usar y tirar. Conste que también puedes abordarla así como espectador y dudo mucho que vayas a aburrirte en ningún momento.

Todo funciona

No obstante, no esperéis que en 'The Goes Wrong Show' haya una continuidad entre sus episodios más allá en la forma que tienen de abordar lo que cuenta. La clave está en cómo intentar abordar de forma serie lo que en todo momento está destinado a ser un descontrol de lo más medido. Ahí la aportación de su maravilloso reparto también resulta esencial, con cada uno de los implicados exhibiendo un manejo impecable de la comedia y dándolo todo en escena.

Ese control en los guiones también se traslada a otros apartados técnicos que seguramente dieran pie a situaciones muy incómodos en el rodaje al trasladar esa máxima de seguir adelante pase lo que pase a que sean los propios escenarios en los que sucede todo los que se vean afectados. De esta forma, se consigue difuminar más el hecho de que 'The Goes Wrong Show' tiene bastante de teatro grabado con la cantidad justa de localizaciones y accesorios, algo a lo que también se saca su puntilla con fines jocosos.

Y es que es verdad que no todas las bromas funcionan -aunque el grado de aciertos se acerca peligrosamente a ello- y que algunos episodios son mejores que otros -aunque el "peor" de ellos seguiría siendo entretenidísimo y al que volver cada cierto tiempo-, pero la gran constante que uno va a encontrar en 'The Goes Wrong Show' es la diversión. A veces sonríes, otras te ríes y hay situaciones en las que incluso dejas de escuchar algún diálogo porque tus carcajadas lo tapan todo.

En resumidas cuentas

Es cierto que no hay nada en ella revolucionario y que puede llegar a parecer sencillo lo que hacen, pero es que una de las bases de su éxito está en su universalidad, en conseguir transmitir esa idea sin que en ningún momento sea viable defender que cualquiera podría escribir algo así. Con un humor e intenciones similares quizá, con este resultado ni de broma. Imprescindible.