Hoy en TV, uno de los mejores thrillers de la historia del cine. Una extraordinaria película de suspense con un final que se queda grabado a fuego en tu cerebro

Toda la atención televisiva del día de hoy va a estar centrada en la celebración de la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, pero, obviamente, hay alternativas en otras cadenas. De hecho, en una de ellas se emite 'Seven', uno de los mejores thrillers de la historia del cine que además cuenta con un final tan emblemático y potente que nunca te vas a olvidar del mismo.

Tan retorcida como fascinante

A priori, 'Seven' podría haber sido poco más que una más de esa infinidad de títulos que surgieron a raíz del merecido éxito de 'El silencio de los corderos', pero la película dirigida por David Fincher fue mucho más que eso. Empezando por ese guion de Andrew Kevin Walker que estuvo a punto de cambiar hasta el punto de ser casi irreconocible, todo aquí va encaminado en una dirección clara y retorcida para dar forma a una fascinante película de suspense.

'Seven' transcurre en una ciudad sin identificar que se ha corrompido hasta tal punto que se ha convertido en poco menos que un infierno del que resulta escapar. Eso no quita que la aparición de un nuevo criminal que acaba con sus víctimas inspirándose en los siete pecados capitales sea algo nuevo que acaba obsesionando a dos policías diametralmente opuestos entre sí. Grandísimo acierto las elecciones de Morgan Freeman y Brad Pitt para interpretarlos, pero es que el resto del reparto también está a un gran nivel.

El trabajo de ambientación a todos los niveles es otro de los grandes rasgos distintivos de 'Seven', ya que es cierto que se trata de una película muy popular, pero no deja de ser una rareza que una propuesta así de oscura y descarnada conectase con un público tan amplio. Y es que aquí desde el primer crimen o esa inconfundible escena de créditos inicial queda claro que estamos ante un thriller diferente que no se va a cortar lo más mínimo para llevar su propuesta hasta el final.

Y es precisamente ese rotundo final con el efecto mandela creado a través de la caja más famosa de la historia del cine cuando lo que ya era una cinta excelente se eleva como una de las mejores películas de los años 90 y un thriller sencillamente irrepetible. Lógico que Fincher dijera que "prefiero que me metan cigarrillos en los ojos" ante la posibilidad de hacer una secuela.

Esta noche tenéis una gran oportunidad para (volver a) ver 'Seven', ya que se emite en Cuatro a partir de las 23:00.

