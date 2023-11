"Prefiero que me metan cigarrillos en los ojos". La secuela de 'Seven' tan mala que acabó convirtiéndose en una película diferente que ahora puedes ver en Netflix

El enorme éxito comercial de 'Seven' llevó a que en New Line no pudieran resistirse a la idea de hacer una secuela. David Fincher se mostró rotundo ante sa posibilidad diciendo que "estaría menos interesado en eso que en que me metan cigarrillos en los ojos". Sin embargo, el estudio sigue adelante con su plan de hacer 'Ocho' con la idea de que al menos Morgan Freeman volviese a interpretar a William Somerset.

Nadie quiso hacerla

De hecho, New Line ni siquiera se preocupó en desarrollar un guion nuevo que pudiera estar a la altura de 'Seven', ya que se hizo con los derechos de un libreto original que Ted Griffin ('Ocean's 11') y Sean Bailey, actual presidente de Walt Disney, habían escrito sin que nadie se lo pidiera para reconvertirlo en 'Ocho'. Poco importaba que su premisa encajase muy mal con lo visto en la película dirigida por el autor de 'El asesino', ya que contaba la histórica de un asesino en serie con poderes psíquicos que era perseguido por un detective con habilidades similares.

Ese último papel habría sido el de Somerset, pero Freeman dejó claro que tampoco estaba interesado en volver, sucediendo lo mismo en el caso de Brad Pitt. La idea nacía muerta, por lo que New Line acabó descartando la idea. Sin embargo, el guion de Griffin siguió recorriendo los despachos de Hollywood hasta que alguien decidió darle luz verde como película independiente.

Eso sí, el libreto de Griffin sufrió varias modificaciones que acabaron alejándola un tanto de su visión original, pero talento había para hacer podido dar forma a una película que mereciera la pena, ya que sus dos papeles principales fueron a manos de Anthony Hopkins y Colin Farrell.

La realidad fue muy distinta, ya que 'Premonición' llegó finalmente a los cines en 2015 de la mano de Lionsgate y fue un rotundo fracaso. El público le dio la espalda y fue destrozada sin piedad por la crítica, por lo que no mucho después pasó a quedar completamente olvidada. Si pese a todo tenéis curiosidad por verla, actualmente está disponible en el catálogo de Netflix España.

